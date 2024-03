Oscar 2024, nella notte di Oppenheimer ed Emma Stone rubano la scena Ryan Goslin e il cane Messi

Gli Oscar 2024 celebrano il trionfo di Oppenheimer che conquista sette statuette su 13 nomination, tra cui miglior attore (Cillian Murphy) e miglior regia (Christopher Nolan), e la seconda statuetta in carriera per Emma Stone come miglior attrice protagonista per Povere creature.

Niente da fare per Io Capitano di Matteo Garrone nella categoria miglior film internazionale che ha visto il trionfo, come da pronostico, de La zona d’interesse di Jonathan Glazer. Una sola statuetta per Barbie con la miglior canzone originale, What was i made for di Billie Eilish.

Mattatore è stato Ryan Gosling, candidato come miglior attore non protagonista per Barbie, che ha cantato “‘m Just Ken con il supporto a sorpresa di Slash. Risate a go go anche per il siparietto messo in scena da Arnold Schwarzenegger e Danny DeVito con Michael Keaton, protagonista di Batman. DeVito ha chiesto a Schwarzenegger come Batman lo abbia sconfitto, e Keaton ha scherzato dicendo che è stato con il “potere dell’amore”

Tra i momenti iconici della serata la presenza in platea agli Oscar 2024 del simpatico cane Messi dopo le polemiche della vigilia secondo cui il co-protagonista di Anatomia della Caduta di Justine Triet sarebbe stato bandito dalla serata degli Academy Awards. “Non ho mai visto un attore francese mangiare vomito così dai temi di Georges Depardieu” – ha detto il conduttore Jimmy Kimmel.