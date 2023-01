Matteo Berrettini ha dimenticato la delusione degli Australian Open con Melissa Satta

Matteo Berrettini ha dimenticato la cocente eliminazione al primo turno degli Australian Open, ad opera di Andy Murray, con la sua nuova fiamma.

Il tennista è l’ex velina fanno coppia: dalla partita dell’Olimpia al lungo dopo cena

Secondo quanto anticipato dal settimanale Chi, in edicola il 25 gennaio, il tennista è stato sorpreso mentre entrava in auto di Melissa Satta alle 4:30 del mattino per raggiungere l’abitazione dell’ex velina. Il romano l’aveva raggiunta a Milano prima per andare a vedere la partita di basket dell’Olimpia al Forum di Assago. Il giorno dopo Matteo Berrettini e Melissa Satta hanno cenato al Domus e poi hanno proseguito la serata all’Armani Privé.

La coppia, sempre più intima, si è spostata solo nel cuore della notte con il tennista che è entrato nell’auto dell’ex di Kevin-Prince Boateng con la notte di fuoco che si è conclusa, secondo quanto riferito dal periodico diretto da Alfonso Signorini, nell’appartamento di Melissa Satta.

Berrettini sorpreso dai paparazzi del settimanale Chi mentre saliva sull’auto di Melissa Satta nel cuore della notte

Tra l’altro sembra che Berrettini abbia scelto un albergo vicino all’abitazione dell’ex velina di Striscia la notizia per il suo soggiorno milanese ma non avrebbe trascorso tutte le notti nella struttura ricettiva. Ora i fan del tennista sperano che il loro beniamino faccia colpi da … Grande Slam anche sul campo di tennis.