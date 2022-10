Maurizio Costanzo Show, stop alla registrazione per un malessere: interviene il conduttore (VIDEO)

Salta la messa in onda del Maurizio Costanzo Show che sarebbe dovuto andare in onda venerdì 7 ottobre in seconda serata su Canale 5. Lo stop è stato comunicato a poche ore dalla registrazione della puntata.

Maurizio Costanzo: ‘Ho qualche linea di febbre ma niente di grave’

Alla base dello stop un’indisposizione di Maurizio Costanzo come confermato dallo stesso conduttore in un video condiviso sulle pagine ufficiali di Witty. “Sono nel salotto di casa mia con qualche linea di febbre. Niente di grave ma il frutto della stagione… influenza. Per tale motivo andrà in onda uno speciale del Costanzo Show con una serie di scelte fatte da varie puntate importanti della trasmissione. Poi tutto passerà e la settimana prossima ci troveremo di nuovo insieme non dal salotto di casa ma dal teatro Parioli di Roma”.

In onda il meglio del Costanzo Show, già registrata S’è fatta notte

Tra gli ospiti della puntata che sarebbe dovuta andare in onda il 7 ottobre c’erano l’ex premier Giuseppe Conte, l’editore di La7 Urbano Cairo, il giornalista Alberto Matano, Patty Pravo, Ricky Tognazzi e Sonia Bruganelli che avrebbe dovuto parlare del caso Bellavia. Come precisato da TvBlog S’è fatta notte, in onda su Rai 1 il lunedì sera, andrà regolarmente in onda perché il programma è stato registrato.