Michael J.Fox suona a sorpresa al concerto dei Coldplay a Glastonbury: il video

“Quella che spacca con il suo riff di Chuck Berry e il modo in cui ha preso a pugni Biff.. Signore e signori, per favore date il benvenuto a Michael J.Fox“. L’icona del cinema e della televisione, che lotta contro il morbo di Parkinson dal 1991, si è unita alla band a metà della performance di “Humankind”. “Il motivo principale per cui siamo in una band è Ritorno al futuro” – ha detto Martin dopo l’esibizione.

“Quindi grazie a Michael, il nostro eroe”. Fox è salito sul palco in sedia a rotelle e ha suonato la chitarra insieme al resto dei Coldplay. Poi è rimasto per “Fix You”. Fox si era esibito con i Coldplay anche al MetLife Stadium nel luglio 2016 , dove hanno eseguito “Johnny B. Goode” nella sua interezza. Il video dell’esibizione di Michael J.Fox con la band britannica in pochi istanti è diventato virale sul web.

Michael J Fox out with Coldplay during Humankind. Very, very cool moment 💙 pic.twitter.com/JLnU8WDPhT — Craig Fergusson (@_CraigFergusson) June 29, 2024