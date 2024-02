Michael J Fox ai Bafta 2024: standing ovation e commozione (VIDEO)

Michael J Fox a sorpresa ai Bafta 2024 ed è subito standing ovation e commozione. La star di ‘Ritorno al futuro’ è salita sul palco su una sedia a rotelle ma ha insistito per restare sul podio per consegnare il premio per il miglior film, vinto da Oppenheimer di Christopher Nolan che ai Bafta 2024 fa incetta di premi: candidato in 13 categorie ne conquista ben 7 (film, regia, attore, attore non protagonista, fotografia, montaggio e musiche).

Michael J Fox è stato descritto come una “vera leggenda del cinema” da David Tennant, che lo ha presentato sul palco della Royal Festival Hall di Londra. L’attivista 62enne ed ex attore di Hollywood – a cui è stato diagnosticato il morbo di Parkinson in giovane età un anno dopo l’uscita di ‘Ritorno al futuro – Parte III’ nel 1990 – ha descritto i film come “magici” che possono “cambiarti la vita”.

Presentando il premio, ha detto: “Cinque film sono stati nominati in questa categoria stasera e tutti e cinque hanno qualcosa in comune. Sono il meglio di ciò che facciamo. Non importa chi sei o da dove vieni, questi film possono unirci. C’è un motivo per cui dicono che i film sono magici perché possono cambiarti la giornata. Un film può cambiare la tua prospettiva e a volte anche la vita”.

L’attore ha fondato la Michael J Fox Foundation for Parkinson’s Research nel 2000, che ha raccolto più di 2 miliardi di dollari ed è stato insignito dell’Oscar per i suoi sforzi umanitari, il Jean Hersholt Humanitarian Award. L’attore 62enne, malato Parkinson, raramente fa apparizioni pubbliche.