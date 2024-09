Milano Fashion Week: Damiano David si prende la scena, autografi e selfie per Imane Khelif

Baffetti, petto nudo, muscoli e tatuaggi in vista, Damiano David ha calamitato tutti gli sguardi alla sfilata di Diesel, alla Milano Fashion Week.

Il leader dei Maneskin era tra gli ospiti dello show insieme al rapper Tony Effe, protagonista in questi giorni del dissing con Fedez. Tony Effe, che era anche alla sfilata di Gucci, oggi ha poi seguito lo spettacolo di The Attico, mentre Fedez venerdì 20 settembre è andato a quella della sua amica Donatella Versace al Castello Sforzesco. Da Diesel tutte le attenzioni erano per Damiano, che sta per pubblicare il suo primo singolo come solista, ‘Silverlines’, in uscita il 27 settembre. Avvistata da Roberto Cavalli, invece, la bassista dei Maneskin Victoria De Angelis.

Tony Effe da Gucci, Fedez da Donatella Versace, i sorrisi di Imane Khelif

Ed è arrivata a Milano per la Fashion week la pugile medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi

Imane Khelif, che ha firmato autografi con il sorriso ai suoi fan italiani, come si vede in un video che la campionessa postato su TikTok. Nelle sue storie Instagram l’atleta ha postato un video dove scrive “Ciao Milano” sullo sfondo del centro cittadino e sulle note di Sarà perché ti amo sullo dei Ricchi e Poveri. ‘. T-shirt bianca, camicia di lino e cappello in testa, l’atleta sorride e manda un bacio alla sua comunità.