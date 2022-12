Miss Italia 2022, dove vedere la finale in diretta dalle ore 19: conduttore e giuria

Sono lontani i tempi delle prime serate Rai dedicate all’incoronazione di Miss Italia… Dopo il periodo d’oro con il compianto Fabrizio Frizzi alla conduzione dello show televisivo legato al concorso, la finalissima ha trovato spazio su La7, con Simona Ventura e Francesco Facchinetti padroni di casa, prima di scomparire totalmente dalla tv nonostante i tentativi di Patrizia Mirigliani di ridare giusta dignità al concorso al quale hanno preso parte icone del cinema italiano come Sophia Loren, Gina Lollobrigida, Lucia Bosè, Silvana Mangano, Silvana Pampanini tra le altre.

Miss Italia 2022, niente diretta televisiva dopo il periodo d’oro in Rai con Fabrizio Frizzi

Anche Miss Italia 2022 non avrà copertura televisiva nonostante il tentativo di trasmettere l’evento durante Affari Tuoi, in onda su Rai 2, che non ha ricevuto il via libera dei vertici di Viale Mazzini. Chi vorrà seguire l’83esima edizione potrà farlo solo via streaming collegandosi sul sito e sui canali social di Miss Italia (Facebook, Instagram e YouTube) dalle ore 19.

L’evento si terrà nel centro congressi multimediale dell’hotel Crowne Plaza Rome St. Peter’s e sarà presentato da Salvo Sottile con la giuria che sarà composta da Massimo Boldi, Fioretta Mari e Francesca Manzini. Su Instagram Nicola Pisu racconterà il backstage della finale nei panni di inviato. Da rilevare che è la seconda Miss Italia che viene eletta nell’anno solare 2022 in quanto l’edizione 2021 fu rinviata per Covid con titolo assegnato a Zeudi Di Palma il 13 febbraio.

Il concorso trasmesso in diretta streaming dalle 19 sul sito e sui canali social di Miss Italia

In buona sostanza la napoletana è stata in carica per meno di 11 mesi e tra poche ore consegnerà lo scettro alla nuova regina delle bellezza. Le miss rappresentano l’intero territorio nazionale, una per regione, e sono state scelte nel corso delle prefinali che si sono svolte a Fano, nelle Marche, al termine di centinaia di selezioni regionali. La 21^ finalista è Miss Roma, in omaggio alla città che ospita la finale.

Come viene evidenziato sul sito ufficiale le miss non indosseranno fasce né numeri di gara: “Non saranno impegnate nella classica passerella ma dialogheranno con la giuria, con la quale saranno chiamate a interagire nelle varie fasi della diretta. Il numero delle finaliste passerà da 21 a 3 concorrenti poco prima della scelta finale, prevista intorno alle 20:30“. Probabilmente durante la serata sarà ricordata Daniela Giordano, Miss Italia 1966, scomparsa il 16 dicembre a 75 anni nella sua Palermo.

Le concorrenti in gara

Piemonte – Giulia Giada Cordaro; Valle d’Aosta – Francesca Poma; Lombardia – Martina Broggi; Trentino Alto Adige – Eleonora Lepore; Friuli Venezia Giulia – Maria Franceschi; Veneto – Anna Tosoni; Liguria – Mariela Nunez; Emilia Romagna – Virginia Cavalieri; Toscana – Arianna Polidori; Umbria – Cecilia Alma Levita; Marche – Glelany Cavalcante; Abruzzo – Beatrice Gioia; Molise – Azzurra Gallinari; Lazio – Lavinia Abate; Campania – Noemi Pirozzi; Basilicata – Roberta Albano; Puglia – Anna Pia Masciaveo; Calabria – Vanessa Foti; Sicilia – Anita Lucenti; Sardegna – Carolina Vinci; Roma – Federica Maini.

Nella serata di martedì 20 dicembre sono state assegnate a Roma i titoli nazionali alle concorrenti che hanno preso parte all’edizione 2022.