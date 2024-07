Morgan denuncia Selvaggia Lucarelli: ‘Incitazione all’odio’, cancellati tre concerti

La denuncia di Angelica Schiatti nei confronti di Morgan e la querelle giudiziaria iniziata nel 2020 è stata riportata alla luce da Selvaggia Lucarelli che nella ricostruzione de Il Fatto quotidiano ha riportato anche alcuni pesanti messaggi WhatsApp dell’artista.

Morgan su Instagram: ‘Ho denunciato Selvaggia Lucarelli per aver costruito violenza di massa contro di me’

La vicenda ha sollevato un moto d’indignazioni con diversi colleghi che hanno preso le distanze dall’ex leader dei Bluvertigo e la Warner Music Italia che ha deciso di chiudere la collaborazione con l’artista. successivamente sono intervenuti i legali di Morgan che hanno precisato in un’intervista all’Ansa che il loro assistito non è indagato per revenge porn.

Il cantautore ha deciso di passare all’attacco e via social ha reso noto di aver querelato Selvaggia Lucarelli. “Ho denunciato Selvaggia Lucarelli per aver costruito violenza di massa contro l’essere umano che sono io. Non sono incriminato di revenge porn ma di questo oggi vengo accusato da un popolo furioso che inneggia al rogo. Selvaggia Lucarelli ha parecchie condanne a differenza mia che non ne ho. Risponderà anche questa volta in tribunale della sua incitazione all’odio”. Nel frattempo sono stati cancellati i concerti di Morgan a Soverato, al Taranto Jazz Festival ed a Giovinazzo.