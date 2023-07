Francesco De Gregori piange la moglie Chicca: una passione nata tra i banchi

Gravissimo lutto per Francesco De Gregori che piange la scomparsa dell’amata moglie. Chicca Gobbi, 71 anni, combatteva da tempo con una grave malattia e la situazione era precipitata nei giorni scorsi.

Francesca Gobbi da tempo lottava contro un terribile male, Walter Veltroni fu testimone di nozze

Un amore nato tra i banchi di scuola, poi coronato dalle nozze il 10 marzo 1978 con testimone Walter Veltroni. Dall’unione sono nati i due gemelli Marco e Federico. In diverse occasioni Francesca Gobbi ha partecipato ad alcune serate live di De Gregori, cimentandosi nei cori, con la chitarra o in duetto. Lo stesso artista ha raccontato al quotidiano La Sicilia:

“Lei è sempre più brava e non lo dico da sposo, ma da musicista. A lei piace moltissimo ed è diventata molto più espressiva e compiacente verso il pubblico. Al punto che adesso suona anche il tamburello e fa i coretti su Rimmel , che peraltro è una canzone che ho scritto quando Chicca ancora non stava con me, cosa che l’ha divertita ancora di più”.

Ha partecipato a diversi live con Francesco De Gregori, rinviato il concerto di Forte dei Marmi di sabato 22 luglio

Il loro è stato un amore con discrezione vissuto fino alla fine, separato dal lutto ma unito dalla musica, proprio come cantava Francesco De Gregori in una delle sue canzoni più belle: “Sempre e per sempre, dalla stessa parte mi troverai”. Il concerto che l’artista aveva programmato con Antonello Venditti sabato 22 luglio a Villa Bertelli a Forte dei Marmi è stato rinviato al 18 agosto.