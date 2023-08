My Home My Destiny, la decisione di Mediaset per il palinsesto autunnale fa infuriare i fan

Con l’inizio di Pomeriggio 5 una delle serie tv più seguite di quest’estate rischia di essere sospesa. My Home My Destiny con Demet Ozdemir e İbrahim Çelikkol, che dal 26 agosto è approdato anche al sabato, dovrebbe essere interrotto con la fine della prima stagione.

My Home My Destiny sarà sospeso con il ritorno in onda di Uomini e Donne, scelta La promessa per il lancio di Pomeriggio 5

Di sicuro Mediaset ha deciso per il lancio del talk show da quest’anno condotto da Myrta Merino di affidarsi a La Promessa che nei mesi di luglio e agosto è andato in onda alle 14:45. Con l’inizio di Uomini e Donne non ci sarà spazio per My Home My Destiny che di conseguenza dovrebbe essere sospeso con la fine della prima stagione per poi, probabilmente, tornare in onda con l’epilogo di Terra Amara, altra amatissima serie tv turca.

L’annuncio dell’interruzione della tanto attesa seconda stagione ha gettato nello scompiglio i fan. “La produzione ha deciso di mettere in pausa il prosieguo della trama, scatenando una reazione infuocata tra i fan che avevano abbracciato con passione la storia ricca di suspense e personaggi iconici“.

La serie, che aveva catturato l’attenzione del pubblico grazie ai suoi intrecci avvincenti e alle trame avventurose, era diventata parte integrante delle conversazioni quotidiane degli appassionati di soap. L’annuncio dello stop della seconda stagione di My Home My Destiny ha lasciato gli spettatori delusi e arrabbiati.

La serie tv con Demet Ozdemir e İbrahim Çelikkol potrebbe tornare al termine di Terra Amara

Le trame intricate delle vicende di Mehdi (Demet Ozdemir) e Zeynep (İbrahim Çelikkol) e i misteri insoluti avevano attratto spettatori di tutte le età e provenienze. L’insolita decisione di sospendere la serie ha scatenato una reazione immediata da parte dei telespettatori con proteste virali e petizioni che hanno rapidamente invaso i social media.

Gli appassionati, delusi dall’oscurità narrativa imposta, sperano in un ripensamento da parte dei vertici Mediaset. Di sicuro non bisognerà attendere l’estate per assistere alla seconda stagione di My home my destiny.