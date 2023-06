Can Yaman, Benevento in delirio e fan senza freni: tirano i capelli all’attore turco, la reazione (VIDEO)

“Comprerei volentieri uno degli appartamenti nel centro storico”. Can Yaman ha mandato in visibilio Benevento in Piazza Roma con la terza serata del Festival del Cinema e della Televisione che è andata sold out per ammirare da vicino l’attore turco e seguire l’intervista durante la quale ha ripercorso la sua carriera.

Can Yaman a Benevento per il Festival del Cinema e della Televisione: ‘Acquisterei casa in centro storico’

Un bagno di folla con fan club che hanno raggiunto il Sannio da diverse località del sud Italia. Come spesso capita negli eventi ai quali partecipa Can Yaman non si è sottratto al bagno di folla ed ha spiazzato anche security quando ha deciso di raggiungere la platea per salutare le sue ammiratrici. Nel caos c’è chi però si è approfittato della generosità della star turca delle serie tv ed ha iniziato a tirargli i capelli come si vede in un video diffuso dall’esperto di gossip Alessandro Rosica.

L’attore non si sottrae al bagno di folla ma qualcuno gli tira i capelli

Nel filmato si vede il 33enne spostare la mano galeotta mentre continua a salutare i fan. Nonostante ciò Can Yaman non ha battuto ciglia ed ha dispensato sorrisi e foto prima di tornare sul palco con qualcuno che è riuscito anche a dribblare la security che ha dovuto fare gli straordinari per riportare l’ordine in una serata che i fan beneventani dell’attore turco ricorderanno a lungo.