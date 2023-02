Eurovision, sfuma il sogno di Francesco Monte: out in semifinale a Una voce per San Marino (VIDEO)

L’anno scorso era riuscito a centrare la finale a 20 a Una Voce per San Marino. Quest’anno il sogno di Francesco Monte di rappresentare la Repubblica del Titano all’Eurovision Song Contest è svanito nel corso della seconda semifinale di martedì 21 febbraio.

Il suo brano Eclissi non ha convinto la giuria che non ha concesso all’ex gieffino la… Seconda possibilità, prevista del regolamento della kermesse canora che sabato 25 febbraio celebrerà il suo atto finale. In finale sono approdati Eiffel 65 con Star del cinema, Ellynora con il brano Mamma mi ha detto, Iola con Sul tetto del mondo e La Deva con Fiori su marte.

Nella prima semifinale aveva staccato il pass per l’ultimo atto di Una voce per San Marino l’ex allieva di Amici Debora Iurato con Pieno mentre Camille Cabalterra, in passato a X Factor, si è guadagnata la ‘seconda possibilità’.

Le semifinale proseguono con il terzo round. Attesa, tra gli altri, per Massimo Di Cataldo e La Iena Agresti e per il rapper Moreno. Bloccata sul nascere la partecipazione di Pamela Prati in quanto ha firmato un contratto di esclusiva con il GF Vip.