Helena Prestes in lutto: morto il padre Antonio a 62 anni, il doloroso addio sui social

Helena Prestes con il papà

‘Ci hai insegnato tanto e ti porteremo sempre nel cuore’

Un lutto doloroso ha colpito Helena Prestes, modella brasiliana molto nota al pubblico italiano dopo la sua partecipazione al Grande Fratello. La 35enne ha annunciato sui social la morte del padre, Antonio, scomparso all’età di 62 anni dopo un lungo periodo di malattia.

Con un breve ma toccante messaggio, Helena ha voluto salutare il genitore:

“Ciao papà. Ci hai insegnato tanto e ti porteremo sempre nel cuore. Faccio questo post soltanto per chiedere anche un po’ di spazio e rispetto in questo momento delicato”.

La scomparsa di Antonio arriva dopo un ictus che lo aveva colpito recentemente, costringendolo in ospedale e lasciando la famiglia in apprensione. Helena si era precipitata in Brasile, dove vive il padre, per stare accanto alla famiglia e affrontare un periodo complesso e delicato.

Un rapporto complicato ma un addio necessario

La relazione tra Helena e Antonio non è mai stata semplice. Come ha raccontato la modella a Verissimo, il padre era stato spesso violento e distante: “È sempre stato un uomo violento”, ha spiegato. Nonostante le difficoltà, la giovane ha deciso di partire subito quando ha scoperto che Antonio era ricoverato senza documenti.

“Ero combattuta, è stato Javier a convincermi ad andare. Mi ha detto: ‘Di papà ce n’è uno solo’. Sono volata da lui, anche se il viaggio è stato difficile. Lui entrava e usciva dal coma, adesso ci sentiamo tramite videochiamate”.

In ospedale, Helena e sua sorella hanno dovuto affrontare anche le condizioni di vita del padre, scoprendo una situazione di accumulo e disagio. Con coraggio e determinazione, le due hanno sgomberato e riordinato la casa, preparandola per un futuro in cui Antonio avrebbe potuto essere assistito da un’infermiera.

Il supporto di Javier Martinez

In questo momento di dolore, un ruolo centrale lo ha giocato Javier Martinez, compagno della modella e volto noto agli appassionati di sport e spettacolo. Il pallavolista l’ha incoraggiata a non rinunciare al confronto con la famiglia, ricordandole l’importanza dei legami, anche complessi.

La coppia, che convive da tempo, ha affrontato insieme questa prova difficile, continuando a progettare un futuro condiviso, tra amore e stabilità. Helena ha dichiarato:

“Conviviamo ed è molto divertente. Amo la nostra casa, amo la sensazione di avere un posto dove tornare”.

Nonostante il dolore, la modella guarda avanti, con la mente proiettata a possibili nozze e figli, senza dimenticare la sua carriera e la passione per la moda, supportata dai fan e dalla comunità social che la segue con affetto.

La Stories di Helena Prestes

Una comunità di fan vicina

Il messaggio di Helena Prestes ha immediatamente ricevuto manifestazioni di vicinanza da parte di amici, colleghi e follower, che hanno espresso solidarietà e cordoglio. La perdita del padre, soprattutto dopo un periodo di salute instabile, ha colpito profondamente chi segue la modella, rendendo evidente la forza con cui Helena affronta la vita anche nei momenti più dolorosi.

Tra ricordi, lacrime e messaggi di supporto, la giovane brasiliana mostra un equilibrio sorprendente: tra il lutto, l’amore per Javier e la determinazione professionale, Helena Prestes continua a scrivere la sua storia, tra fragilità e resilienza.

Guardare al futuro

Nonostante la perdita e le difficoltà familiari, Helena mantiene lo sguardo rivolto al futuro. La sua storia con Javier sembra rafforzarsi di giorno in giorno, tra progetti di vita e la volontà di costruire stabilità e serenità.

“Speriamo che arrivi tutto. In questo momento ci sono delle cose da sistemare, perché quando si fa un passo così importante bisogna avere una certa stabilità”, ha spiegato il compagno.

Il ricordo del padre, Antonio, resterà nel cuore di Helena, come testimoniano le parole scritte sui social: un legame complesso, segnato da difficoltà, ma che trova nella memoria e nel rispetto reciproco la sua forma più alta di amore.