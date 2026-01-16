Striscia la notizia moltiplica le veline: chi sono e chi abbiamo già visto in tv

Le 6 veline di Striscia la notizia

Da due a sei: dalla ballerina di Elodie all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne

La rivoluzione più visibile della nuova edizione di Striscia la Notizia riguarda proprio loro: le veline, che da due passano a sei. Non più solo bionda e mora, ma una pluralità di fisicità, stili e percorsi, in linea con una televisione più fluida e contemporanea.

Età comprese tra i 20 e i 27 anni, background che spaziano dalla danza professionale allo sport, dal mondo social alla moda. La nuova edizione del tg satirico inizierà, per la prima volta in prima serata il 22 gennaio con al timone gli storici conduttori, Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio. Di seguito le sei veline di Striscia la notizia.

Chi è Alessia Anzioli

20 anni, milanese, studia Scienze e Tecnologie Psicologiche dopo un percorso in biotecnologie sanitarie. Nuota fin da quando aveva 16 mesi. Ha praticato nuoto e sincronizzato a livello agonistico. Nel 2023 conquista la fascia di Miss Lombardia. Ama cucinare dolci, viaggiare e le serie crime. Sogna di diventare criminologa.

Chi è Lavinia Circeo

24 anni, originaria di Pescara, vive da cinque anni a Cannes. Parla quattro lingue ed è diplomata al liceo coreutico. Ballerina, pittrice, aspirante attrice. Fan storica di Striscia: sulla torta del suo terzo compleanno c’era il Gabibbo.

Chi è Ginevra Festa

26 anni, danzatrice poliedrica (classica, moderna, hip hop, heels). Ha lavorato in tutto il mondo, da Dubai a Las Vegas. Nel 2025 entra nel corpo di ballo di Elodie e partecipa ai live di Sfera Ebbasta. Il suo sogno è diventare direttrice artistica di grandi show.

Chi è Lara Granata

27 anni, milanese, ballerina professionista. Ha lavorato in Rai (Tale e Quale Show, The Voice Senior) e a Sanremo 2025. Ama l’arte (Klimt su tutti) e la moda. Sogna di ballare nei grandi concerti live americani.

Chi è Nausica Marasca

22 anni, di Campobasso, già velina nella stagione 2024-2025, prima nella storia eletta direttamente dal pubblico. Appassionata di karate, cinema e crescita personale. Sogna di recitare sul grande schermo.

Chi è Virginia Stablum

27 anni, nata a Trento, vive a Milano. Origini tedesche e nigeriane. Modella e content creator, ex volto di Uomini e Donne – fu la scelta di Nicolò Brigante che la preferì a Marta Pasqualato -, Miss Universe Italia 2022. Dopo il trampolino di Miss Universo e il successo social, sogna di creare un brand personale. Nota anche per la relazione con Luca Vezil, ex di Valentina Ferragni.