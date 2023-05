Omicidio Torremaggiore, la moglie di Taulant Malaj: ‘Mi impediva di uscire di casa, solo amicizia con De Santis’

“Mio marito era molto possessivo, era talmente geloso da impedirmi di avere contatti esterni, anche di uscire da casa per andare a prendere un caffè con le amiche”.

Tefta Malaj è stata ascoltata per due ore: ‘Geloso al punto che non mi faceva uscire con le amiche’

É durata due ore l’audizione di Tefta Malaj, la moglie di Taulant Malaj accusato dell’omicidio della figlia, Jessica, e del 51enne Massimo De Santis a Torremaggiore, in provincia di Foggia. La 39enne è stata ascoltata in ospedale. “Nell’ultimo anno era diventato particolarmente pressante per la presunta relazione extraconiugale che parlando sospettava che io avessi con Massimo De Santis“.

Un rapporto clandestino che la donna ha categoricamente smentito nel corso dell’audizione, durata oltre due ore, in cui ha parlato di una “semplice amicizia”. La donna ha parlato anche dell’arma del delitto affermando di non aver mai visto in casa il coltello (lungo 18 centimetri con la lama di 8) e che probabilmente il marito se l’era procurato proprio perché meditava una vendetta.

Tefta ha confermato la dinamica del duplice omicidio e del suo ferimento già emersa sia attraverso la visione dei filmati registrati dalle telecamere presenti in casa (soggiorno e camera da letto) sia dalla confessione dello stesso marito.

La donna ha raccontato di aver fatto installare le telecamere: ‘Molestava Jessica’

Le attenzioni degli inquirenti presenti all’audizione, i sostituti procuratori Antonio Laronga e Sabrina Cicala, e dei carabinieri sono concentrati in particolar modo sulla gelosia “morbosa ed ossessiva”, come la definizione il gip, del marito verso la moglie, ma anche sulle presunte molestie sessuali che Taulant avrebbe compiuto negli ultimi due anni sulla figlia Jessica.

Tefta ha infatti spiegato ai magistrati che sarebbe stata lei a pretendere l’installazione delle telecamere in casa per controllare il marito dopo aver saputo che questi molestava Jessica da quando la ragazzina aveva 14 anni. Delle molestie la donna aveva parlato nei giorni scorsi in un’intervista ad una tv albanese, nella quale aveva definito il marito “un mostro”. All’audizione di venerdì 12 maggio erano presenti anche militari della sezione atti persecutori del Reparto analisi criminologiche dei carabinieri.

Sabato 13 maggio i funerali di Massimo De Santis

La donna resta ricoverata in ospedale mentre sabato 13 maggio si terranno alle 10:30 nella chiesa Divino Lavoratore, a Torremaggiore, i funerali di Massimo De Santis. Le esequie della ragazzina non sono state ancora fissate e una sua zia ha proposto che si celebrino in Albania.