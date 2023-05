Daniele Dal Moro sbotta per una segnalazione a Oriana: account Twitter sospeso

L’account Twitter di Daniele Dal Moro è stato sospeso dopo lo scontro con fan, haters ed un botta e risposta al vetriolo con l’esperto di gossip Alessandro Rosica.

Una fan segnala un like di Daniele Dal Moro ad una ragazza, lite con Oriana e attacco a fan ed haters

Tutto è partito da una segnalazione di un’oriele che ha allertato la seconda classificata del GF Vip, con tanto di screenshot, del segui e di un like del veronese ad una ragazza su Instagram. Il gesto della fan ha provocato una discussione tra Oriana e Dal Moro con quest’ultimo che ha sbottato puntando l’indice contro la fandom a distanza di pochi giorni dal regalo fatto alla fidanzata (un week end a Venezia in un albergo di lusso).

“Non solo mi create problemi con Oriana ma anche sul lavoro che per me è molto importante a differenza delle vostre cagat…” – ha affermato l’ex tronista che ha accusato i fan di averlo fatto squalificare al Grande Fratello Vip. “E non mi importa di chi dice: ma non siamo stati noi, non tutti sono così, sono haters. L’unico che ha pagato sono io” – ha riferito.

‘Non solo mi create problemi con Oriana ma anche sul lavoro, mi avete fatto squalificare’

“E mo’ ve ne andata a fare in c**o” – ha aggiunto Daniele Dal Moro precisando che se volesse potrebbe troncare in qualsiasi istante la relazione visto “che non mi date da mangiare ma create solo problemi. Mi dispiace soltanto che pagano quelli che non lo meritano”.

Il 32enne ha poi discusso anche con Alessandro Rosica con scambi di battute al vetriolo. Parole pesanti e segnalazioni che hanno portato alla sospensione dell’account Twitter di Daniele Dal Moro mentre Oriana Marzoli rimarcava in un’intervista a Mtmad la genuinità del suo sentimento. “Non é difficile incontrare una persona, ma é difficile incontrare una persona che ti piace e che ti completi, se no starei sola e se sto con Daniele è perché realmente sento qualcosa”.