Peppe di Napoli a Verissimo: ‘Hanno fatto saltare la pescheria con una bomba ma non ho paura’

“Pensavo sempre a mia moglie ed ai miei figli. La notte non dormivo“. Peppe di Napoli ha spiegato il motivo del suo ritiro da L’Isola dei Famosi nel corso della puntata del 27 aprile di Verissimo. Il pescivendolo partenopeo non ha lasciato il reality solo per nostalgia della famiglia.

Peppe di Napoli si è ritirato da L’Isola dei Famosi: ‘Pensavo sempre alla mia famiglia e mi faceva male l’anca’

“É successo che non riuscivo a dormire bene perché mi faceva male l’anca, ma mi sono ritirato per la mia famiglia. Ora ho potuto riabbracciare mia moglie, la amo sempre di più” – ha raccontato Peppe di Napoli che ha aggiunto che dopo 24 anni di matrimonio e 8 di fidanzamento non era stato mai stato lontano per tanto tempo dagli affetti più cari.

Poi ha ricordato i sacrifici fatti da ragazzino e i preziosi insegnamenti del papà lo portava a lavorare con sé fin da quando era bambino. Valori che ha trasmesso ai figli. “Mia figlia con 39 di febbre è andata ad aprire la pescheria che è la più grande d’Europa con 900 metri quadri. Aurora l’ha voluta, io volevo fare un ristorante”.

‘Due anni fa mi hanno fatto saltare in aria la pescheria con una bomba ma non ho paura perché lavoro 22 ore al giorno’

Star su TikTok, Peppe Di Napoli è tornato anche su un atto intimidatorio verificatosi due anni fa nei confronti della sua attività. “Due anni fa mi hanno fatto saltare la pescheria in aria con una bomba, ma io non ho paura di nessuno perché io lavoro 22 ore al giorno, dormo 10 ore a settimana… Sono un extraterrestre” – ha affermato sottolineando di non essersi spaventato per l’accaduto. “Più ti spaventi più sei debole”.