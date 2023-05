Oriana Marzoli annuncia la rottura con Daniele Dal Moro in lacrime: ‘Sto male’

I segnali c’erano tutti e qualche malumore era emerso anche nei giorni scorsi dopo che Daniele Dal Moro aveva sbottato per una segnalazione relativa ad un like ad una ragazza che una fan aveva fatto ad Oriana Marzoli. La storia d’amore tra la prorompente venezuelana e il veronese è giunta al capolinea.

Oriana Marzoli prima smette di seguire Daniele Dal Moro su Instagram poi annuncia la rottura su Twitter

A seminare i primi indizi sulla fine della love story è stata la sudamericana che ha smesso di seguire il partner su Instagram. Un gesto che ha subito allarmato gli oriele che hanno cercato di comprendere cosa stesse accadendo anche perché successivamente Oriana Marzoli ha condiviso uno scatto che la ritraeva in stazione con due valigie e l’emoticon delle mani giunte in preghiera.

In tanti hanno pensato si trattasse di una richiesta privacy rivolta a coloro che stavano facendo congetture sul suo rapporto con Daniele. In serata la venezuelana ha rotto gli indugi confermando con un tweet la fine della relazione con Dal Moro. “Vi prego, non taggatemi in più cose d amore su Ig. Non mi aiuta ok? Se mi volete bene non farlo. Non sto bene”. In room poi non ha trattenute le lacrime prima di rivolgere un appello agli oriele:

‘Vi chiedo di non taggarmi nei video con Daniele, non mi interesse sapere chi appoggiate’

“L’unica cosa che vi chiedo è di non taggarmi nei video con Daniele, non mi interessa sapere se c’è gente che appoggia più me o più lui. Non voglio che prendiate posizioni, voglio solo che non mi taggate in certe cose perché sto male”. Nessuna reazione da parte di Daniele Dal Moro che nei giorni scorsi si era scontrato con fan e follower. “Non solo mi create problemi con Oriana ma anche sul lavoro”.