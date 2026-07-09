Pier Silvio Berlusconi apre ad Amadeus e chiarisce su Barbara d’Urso: dalle novità Mediaset al caso del prima serata

Pier Silvio Berlusconi

Da Milo Infante a Bianca Berlinguer, passando per Passaparola, Ok il Prezzo è Giusto e L’Isola dei Famosi: le novità

Da Amadeus a Barbara D’Urso, passando per Milo Infante, Enrico Mentana, Alessandro Cattelan, Bianca Berlinguer e perfino Kimi Antonelli.

È stato un incontro con la stampa ricco di annunci quello andato in scena a Cologno Monzese per la presentazione dei palinsesti Mediaset 2026/2027. Pier Silvio Berlusconi ha affrontato senza sottrarsi alcun argomento: televisione, politica, ascolti, nuovi programmi, grandi ritorni, mercato televisivo e perfino il grave incidente automobilistico che lo ha coinvolto lo scorso mese.

La sensazione è quella di una Mediaset pronta a riorganizzare profondamente la propria offerta, puntando sull’informazione, rafforzando l’intrattenimento e lasciando aperta la porta a possibili colpi di mercato.

Amadeus resta un obiettivo, Barbara D’Urso: “Nessun veto”

Uno dei temi più attesi riguardava il futuro di Amadeus. Pier Silvio Berlusconi non ha nascosto l’apprezzamento per l’ex volto Rai.

«Ha lavorato con noi, penso che in futuro lavorerà ancora con noi. È un grande professionista e appena ci sarà il progetto giusto io sono totalmente favorevole».

Parole che confermano come i rapporti tra il conduttore e Mediaset siano tutt’altro che chiusi.

Diverso il capitolo Barbara d’Urso, finita al centro di indiscrezioni su un presunto veto nei confronti di altre emittenti. Berlusconi ha smentito con decisione.

«Ma quale veto? Se avessi davvero questo potere non l’avrei forse usato per altre vicende? Quindi avrei dato un veto alla Rai, a La7 a Prime. A Barbara d’Urso auguro ogni bene, non è affar nostro dove deciderà di lavorare».-

Porte aperte anche per Enrico Mentana, il cui contratto con La7 scadrà a dicembre.

«Le porte di Mediaset sono sempre aperte».

Il caso del Prime Time: ‘Se lo fa la Rai’

Tema caldo del confronto con la Rai è quello dell’Access e del Prime Time. «La Rai è servizio pubblico, noi siamo una tv commerciale. Loro dettano la linea e noi seguiamo, sono tre anni che io predico ma non hanno fatto nulla.

Se la Rai va alle 20.30 lo faremo anche noi: è una promessa» – ha dichiarato Pier Silvio, che ha poi confermato che ‘guarderò Sanremo con curiosità perché Stefano De Martino è simpatico e mi piace’.

Milo Infante guida la rivoluzione di Rete 4, Berlinguer cambia serata

La vera novità dei nuovi palinsesti è rappresentata da Milo Infante, reduce dal successo di Ore 14 su Rai 2.

Il giornalista debutterà su Rete 4 con un doppio incarico.

Dal 24 agosto condurrà Ore 11, in onda dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13, attraversando anche l’edizione delle 11.55 del TG4.

Inoltre sarà protagonista della prima serata del martedì con un nuovo programma di cronaca e approfondimento.

Il suo arrivo comporta anche uno spostamento per Bianca Berlinguer, che trasloca al mercoledì con È sempre Cartabianca. Una scelta rivendicata direttamente da Pier Silvio Berlusconi, convinto che il nuovo posizionamento permetterà al programma di differenziarsi meglio rispetto alla concorrenza.

Da gennaio, inoltre, Berlinguer approderà anche su Canale 5 con un nuovo programma di attualità politica in seconda serata.

Novità anche per Tommaso Labate, il cui Realpolitik passa al weekend, mentre 4 di Sera con Paolo Del Debbio andrà in onda dal lunedì al giovedì. Confermati gli appuntamenti con Nicola Porro, Mario Giordano e lo stesso Del Debbio.

Cattelan, Gerry Scotti, Papi e il ritorno dei grandi classici, enigma Striscia

Tra le indiscrezioni confermate durante la presentazione dei palinsesti c’è anche quella relativa ad Alessandro Cattelan.

Secondo quanto anticipato da Davide Maggio, sono riprese le trattative tra il conduttore e Mediaset dopo il mancato accordo dello scorso anno. Al momento manca soltanto il format che potrebbe segnare il suo ritorno sulle reti del Biscione.

Grande soddisfazione anche per il successo de La Ruota della Fortuna, rilanciata da Gerry Scotti.

Il programma ha registrato una crescita di sette punti di share rispetto alla stagione precedente, arrivando a una media del 24,5% e vincendo nel 77% dei confronti diretti con Affari Tuoi.

Non è escluso che in futuro possa approdare anche in prima serata. Resta l’enigma Striscia la notizia con Berlusconi che ha riferito che sta facendo delle valutazioni con Antonio Ricci. «Stiamo facendo tutte le valutazioni del caso. Ad oggi siamo a questo punto e non ho altre informazioni da darvi».

Parallelamente Mediaset lavora al rilancio di altri storici format come Passaparola e Ok il Prezzo è Giusto, mentre Enrico Papi porterà Let’s Make a Deal su Canale 5 durante la pausa natalizia della Ruota della Fortuna.

Panariello, Hunziker, El Desafío e il cinema

Sul fronte dell’intrattenimento tornerà Giorgio Panariello, mentre Michelle Hunziker sarà al timone del nuovo show Club dell’1% e di altri due programmi.

Debutterà inoltre El Desafío, celebrity show già molto popolare all’estero.

Per la fiction spazio al film dedicato al giovane santo Carlo Acutis, mentre sul fronte cinematografico arriverà il campione d’incassi Buen Camino di Checco Zalone.

Ampio spazio anche alla musica con gli speciali dedicati a Emma, Irama, Achille Lauro e Giorgia.

ATP Finals, Sinner e la passione per Kimi Antonelli

Tra le novità sportive spicca l’arrivo delle ATP Finals, con l’eventuale finale di Jannik Sinner destinata a essere trasmessa su Canale 5.

Nessun interesse, invece, per la Formula 1.

«È troppo costosa e non fa più gli ascolti di una volta».

Questo non impedisce però a Pier Silvio Berlusconi di dichiarare tutta la sua simpatia per il giovane talento italiano Kimi Antonelli.

«Io lo adoro. È fantastico».

Meloni, Vannacci e il racconto dell’incidente

Durante l’incontro non sono mancati i temi politici.

Pier Silvio Berlusconi ha espresso solidarietà alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo gli attacchi ricevuti negli ultimi giorni.

«Mi sono sentito offeso come italiano. Da parte mia tutto il mio appoggio a Giorgia Meloni».

Sul generale Roberto Vannacci ha invece osservato come sia «un comunicatore efficace», pur precisando di non condividere il suo stile comunicativo.

Il presidente di MFE ha raccontato anche il recente incidente automobilistico avvenuto a Milano.

«Solo nei giorni successivi ho realizzato che poteva andare molto peggio. Mi ha dato una maggiore consapevolezza del valore della vita».

La vendita di Villa Certosa

Infine un passaggio sulla vendita di Villa Certosa, storica residenza estiva di Silvio Berlusconi, acquistata dalla famiglia reale del Qatar.

«Il nuovo proprietario ci ha illustrato un progetto coerente con quello che avrebbe voluto mio padre».

Sul fronte aziendale, Pier Silvio Berlusconi ha rivendicato gli ottimi risultati ottenuti da MFE-MediaForEurope, oggi presente in Italia, Spagna, Portogallo e Germania, sottolineando anche il sorpasso di Mediaset sulla Rai negli ascolti sia nell’arco delle 24 ore sia nel prime time.

Una stagione che, almeno nelle intenzioni dell’azienda, punta a consolidare il ruolo di Mediaset come principale concorrente della televisione pubblica, tra nuovi volti, programmi storici rilanciati e una strategia sempre più orientata a rafforzare l’identità europea del gruppo.