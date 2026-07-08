Temptation Island, Gabriele rinuncia a Sara: decisivo Filippo Bisciglia, il conduttore poi fa riferimento alla fine della sua relazione

Sara scoppia in lacrime durante il confronto con Gabriele a Temptation

Si chiude con un addio uno dei percorsi più discussi di questa edizione di Temptation Island. Nella puntata dell’8 luglio, Gabriele Govoni e Sara Palumbieri si sono ritrovati davanti al falò di confronto dopo giorni di tensioni e gelosie. Un faccia a faccia intenso, segnato dalle lacrime e da una decisione destinata a cambiare il futuro della coppia.

Dopo quasi sette anni di relazione, i due hanno scelto di separarsi, almeno per il momento.

Le lacrime di Gabriele: “Ho sbagliato”

Durante il confronto, Gabriele ha ammesso di aver commesso errori e di non essere riuscito a gestire la propria gelosia.

Il fidanzato ha raccontato di aver sofferto nel vedere Sara avvicinarsi al tentatore che nel villaggio era stato soprannominato “Hulk”, confessando di voler comunque tornare a casa insieme a lei.

Più volte, parlando della compagna, l’ha chiamata affettuosamente la “mia Saretta”, un’espressione che ha spinto Filippo Bisciglia a intervenire.

Il conduttore gli ha fatto notare che Sara non è una sua proprietà. Gabriele ha precisato di non averlo detto con spirito possessivo, spiegando di riferirsi semplicemente al forte legame costruito negli anni.

Sara: “Non siamo più quelli di una volta”

Anche Sara è scoppiata in lacrime durante il falò.

La giovane ha spiegato che la loro relazione non è più quella di un tempo e ha accusato il fidanzato di pensare troppo a se stesso, confessando di non sentirsi più serena all’interno del rapporto.

Filippo Bisciglia ha allora rivolto un appello diretto a Gabriele, invitandolo a guardare negli occhi la fidanzata e ad ascoltare davvero il suo dolore.

“Se le vuoi bene, forse dovresti lasciarla andare”, è stato il senso del ragionamento del conduttore, che ha sottolineato come, in quel momento, Sara non sembrasse più stare bene nella relazione.

Quando Bisciglia ha chiesto alla ragazza se volesse lasciare il programma insieme al compagno, Sara non è riuscita a rispondere. Le lacrime hanno preso il sopravvento.

La decisione finale: esce da solo

Dopo un lungo confronto, Gabriele ha preso la decisione più difficile. “Prendo una pausa”.

Ha scelto di lasciare Temptation Island da solo, riconoscendo di aver compromesso qualcosa di molto importante. Il giovane ha chiesto un ultimo abbraccio ma l’ormai ex partner non se l’è sentita.

“Ho rovinato la cosa più bella che avevo”, ha ammesso con evidente emozione prima di lasciare il villaggio.

La coppia, una delle più seguite di questa edizione, conclude così il proprio percorso separandosi dopo quasi sette anni insieme.

La confessione di Filippo Bisciglia

Nel tentativo di consolare Sara, colta anche da un forte malessere dovuto alla tensione del momento, Filippo Bisciglia ha condiviso un pensiero personale.

Il conduttore ha spiegato che, quando un rapporto non funziona più, bisogna trovare il coraggio di cambiare, aggiungendo di aver compreso anche lui questa lezione soltanto dopo molti anni.

Una riflessione che ha reso ancora più intenso uno dei falò più emozionanti dell’edizione.

Resta ora da capire se quella tra Gabriele e Sara rappresenti davvero la parola fine oppure soltanto una pausa destinata a essere rivalutata lontano dalle telecamere. Come spesso accade a Temptation Island, sarà il tempo a dire se questo addio sarà definitivo o se ci sarà spazio per un nuovo inizio.

La coppia più discussa di questa edizione

Quello di Gabriele Govoni e Sara Palumbieri è stato uno dei percorsi che ha fatto maggiormente discutere fin dall’inizio del reality. Nelle ultime settimane, infatti, la coppia è finita al centro del gossip anche per la diffusione sul web di alcuni vecchi video intimi riguardanti la coppia, rilanciati da numerosi siti e piattaforme online.

Una vicenda che ha alimentato il dibattito sui social e contribuito ad aumentare l’attenzione attorno ai due protagonisti. Nel frattempo, sul web sono circolate anche indiscrezioni e ricostruzioni sulla precedente vita sentimentale della ragazza. Secondo lo youtuber Fabrizio Valerio Sara ha avuto altri fidanzati (uno più grande di 15 anni) e una fidanzata.