Palinsesti Mediaset 2026/2027, le anticipazioni: quando parte Milo Infante, il piano per Cattelan, ‘esaminatore’ speciale per l’Isola

Palinsesti Mediaset 2026 2027 tra novità e scommesse

Le prime indiscrezioni di Davide Maggio sui Palinsesti Mediaset

Mancano poche ore alla presentazione ufficiale dei palinsesti Mediaset 2026/2027, in programma giovedì 9 luglio, ma le prime indiscrezioni stanno già delineando la prossima stagione televisiva. A svelarle è Davide Maggio, che ha anticipato alcune delle scelte più importanti del Biscione tra nuovi programmi, cambi di collocazione e trattative ancora aperte.

La novità più significativa riguarda Milo Infante, che dopo l’addio alla Rai si prepara a diventare uno dei volti centrali di Rete 4.

Milo Infante raddoppia: debutto il 24 agosto e prima serata

Il passaggio di Milo Infante da Rai 2 a Mediaset aveva già fatto discutere nelle scorse settimane, ma adesso emergono i dettagli del suo nuovo incarico.

Secondo quanto anticipato da Davide Maggio, il giornalista, che sarà anche condirettore di VideoNews, avrà un doppio impegno.

Il primo sarà quotidiano: un nuovo programma in onda dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13, attraversando anche l’edizione delle 11.55 del TG4.

La partenza è fissata già per lunedì 24 agosto, con Mediaset che sceglie di anticipare la concorrenza per abituare il pubblico al nuovo volto della rete in una fascia storicamente occupata da Tempesta d’Amore e La Signora in Giallo.

Infante approderà anche in prima serata il martedì, prendendo il posto lasciato libero da Bianca Berlinguer, che dalla prossima stagione traslocherà al mercoledì. Una sfida tutt’altro che semplice visto che dovrà confrontarsi con Tale e Quale Show di Carlo Conti e Il Tavolo di Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio.

Alessandro Cattelan torna nel radar di Pier Silvio Berlusconi

Tra le indiscrezioni più interessanti c’è anche quella che riguarda Alessandro Cattelan.

Dopo l’esperienza con Password durante il serale di Amici, l’ex conduttore di X Factor sarebbe nuovamente in trattativa con Mediaset.

È lo stesso Davide Maggio ad anticipare che «tra l’ex conduttore di X Factor e la TV di Pier Silvio Berlusconi sono riprese le trattative dopo l’intesa mancata nella scorsa stagione».

Al momento manca ancora il tassello più importante: il format da affidargli.

Grande Fratello Vip riparte a settembre

Poche sorprese, invece, per il Grande Fratello Vip.

La nuova edizione dovrebbe partire il 14 oppure il 21 settembre, tornando al lunedì sera.

Alla conduzione resta Ilary Blasi, mentre Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli saranno le opinioniste.

Secondo Davide Maggio, la nona edizione dovrebbe durare tra i 75 e gli 80 giorni, con eventuali proroghe in caso di buoni ascolti.

La nuova Isola dei Famosi pronta dopo il GF Vip

Tra le novità più attese c’è anche L’Isola dei Famosi, che è già in fase di registrazione nelle Filippine.

Il reality, completamente rinnovato, dovrebbe andare in onda subito dopo la conclusione del Grande Fratello Vip, tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027.

La formula cambierà profondamente rispetto al passato: niente diretta, niente studio a Cologno Monzese e una produzione interamente realizzata “on the beach” nelle Filippine, con una versione pensata per contenere i costi.

Secondo le anticipazioni, Pier Silvio Berlusconi avrebbe deciso di visionare personalmente il prodotto finale prima del via libera definitivo.

L’idea sarebbe quella di sfruttare proprio la finale del Grande Fratello Vip per lanciare il reality, con Selvaggia Lucarelli, indicata come conduttrice insieme ad Alvin, pronta a mostrare le prime immagini della nuova edizione e dare appuntamento al pubblico alla settimana successiva.

Enrico Papi resta su Canale 5

Tra gli altri tasselli del nuovo palinsesto c’è anche Let’s Make A Deal.

Il programma di Enrico Papi, inizialmente previsto già ad agosto, dovrebbe invece trovare spazio durante la pausa natalizia de La Ruota della Fortuna, evitando così il cambio di rete che nelle ultime settimane era stato ipotizzato.

La presentazione ufficiale dei palinsesti chiarirà definitivamente tutte le scelte di Mediaset, ma le anticipazioni di Davide Maggio offrono già un quadro piuttosto definito: Milo Infante sarà il volto simbolo della nuova stagione di Rete 4, mentre tra reality e intrattenimento il Biscione prepara una stagione con diverse novità, ma senza rivoluzioni radicali.