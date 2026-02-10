Paolo Bonolis sorprende Giorgia con un bacio in diretta a Taratata: la reazione di Emanuel Lo scatena i social

Il bacio di Paolo Bonolis a Giorgia

Il bacio a sorpresa di Paolo Bonolis a Giorgia a Taratata

Paolo Bonolis è tornato a illuminare la prima serata di Canale5 con Taratata, lo show musicale che celebra la musica italiana dal vivo, e lo ha fatto come solo lui sa fare: tra emozione, risate e colpi di scena inattesi. I riflettori della Chorus Life Arena di Bergamo si sono accesi ieri, lunedì 9 febbraio, per una puntata memorabile, che ha avuto come protagonista un momento destinato a far discutere: un bacio in diretta a Giorgia.

La cantante, dopo essersi esibita con un medley dei suoi più grandi successi e un omaggio a Michael Jackson con Human Nature, è stata colta di sorpresa dal conduttore. Bonolis l’ha invitata sulle scale del palco e, tra una battuta e l’altra, le ha stampato un bacio sulle labbra. “Noi sentiamo canzoni d’amore, crediamo nell’amore, se vogliamo tutti bene. Ora prendiamo in mano la situazione. Per 40 secondi ci baciamo tutti, baciamoci. Amatevi, riproducetevi. Forza”, ha dichiarato, tra il pubblico divertito e sorpreso.

Il momento non si è fermato qui: Bonolis ha scherzato con Giorgia invitandola a baciare un uomo in pubblico, provocando la cantante che ha risposto ironica: “Io dovrò giustificare, capito?”, riferendosi al marito Emanuel Lo. Il conduttore, tra il serio e il faceto, ha aggiunto: “Ma puoi mettere in discussione tuo marito con questo?” scatenando le risate in sala e il boom di commenti sui social.

Il bacio di Paolo Bonolis e Giorgia ✈️💋 #Taratata pic.twitter.com/KgliwAiRvd — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) February 9, 2026

Non si è fatta attendere la reazione di Emanuel Lo, che su Instagram ha condiviso il video del bacio tra Bonolis e Giorgia, commentando con un laconico ma efficace: “Attento a quello che fai”. Il post ha immediatamente scatenato una valanga di commenti e condivisioni, confermando quanto un gesto improvviso possa diventare virale in pochi minuti.

La serata di Taratata non è stata solo baci e sorprese: il palco ha accolto una vera parata di stelle della musica italiana. Da Ligabue a Emma, Elisa e Biagio Antonacci, passando per Max Pezzali e Giorgia, fino al monologo comico di Giorgio Panariello, lo show ha alternato performance dal vivo e momenti di intrattenimento, giocando con duetti e trielli inediti. Paolo Bonolis ha spiegato il concept della puntata: “Con questo programma celebriamo la musica italiana suonata e cantata dal vivo. Con i nostri artisti ci divertiamo a giocare con la musica, reinterpretando grandi pezzi”.

Il pubblico a casa e in arena ha applaudito con entusiasmo, testimoniando che il format continua a funzionare grazie all’energia del conduttore e alla qualità artistica delle esibizioni. La puntata di ieri conferma che Taratata rimane uno spazio unico dove spettacolo, musica e leggerezza convivono, e dove Bonolis non perde occasione di sorprendere sia i protagonisti che il pubblico.

Taratata torna in prima serata su Canale5: le anticipazioni della prossima puntata

Il prossimo appuntamento con Taratata è già fissato per lunedì prossimo, sempre in prima serata su Canale5, promettendo nuovi momenti di musica e colpi di scena imprevedibili. Tra esibizioni live, duetti improvvisati e gag irresistibili, lo show conferma il suo ruolo di riferimento per gli appassionati di musica e intrattenimento in tv.

Una serata, insomma, da ricordare: tra il bacio inaspettato a Giorgia e le performance dei grandi nomi della musica italiana, Bonolis riesce ancora una volta a sorprendere, lasciando tutti con il fiato sospeso e gli occhi puntati sul palco.