Uomini e Donne, anticipazioni 9 febbraio: Edoardo ‘sceglie’ la dama ma incassa un clamoroso no

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 9 Feb, 2026 - ore: 23:47 #Anticipazioni Uomini e Donne, #Ciro Solimeno, #Edoardo Nestori, #Gemma Galgani
Edoardo di Uomini e DonneEdoardo di Uomini e Donne

Gemma Galgani rifiuta Fabrizio: ritorno lampo e addio immediato

La registrazione del 9 febbraio di Uomini e Donne parte da Gemma Galgani, storica protagonista del trono over. Per lei scende un nuovo cavaliere, Fabrizio, volto già visto in passato nel programma come corteggiatore di Aurora Tropea.

Secondo le anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni, l’incontro dura pochissimo: Gemma decide di non tenerlo e lo manda direttamente a casa. Nessun tentennamento, nessuna apertura. Un ingresso-lampo che finisce ancora più velocemente, nel solco delle dinamiche sempre più rapide (e spietate) del dating televisivo.

Sebastiano ed Elisabetta: tentativo all’Elba e chiusura definitiva

Spazio poi a Sebastiano Mignosa, che aveva tentato un ultimo recupero con Elisabetta. L’uomo si è recato all’Elba per cercare un chiarimento, ma in studio la dama conferma la sua decisione: la storia è definitivamente chiusa.

Nessun colpo di scena, nessuna retromarcia: Elisabetta appare ferma nella sua scelta, mettendo fine a una conoscenza che sembrava avere ancora qualche margine.

Edoardo e Paola: proposta per uscire insieme, lei dice no davanti a tutti

Uno dei momenti più tesi della registrazione riguarda Edoardo Nestori e Paola. Lui, deciso, sorprende la dama con una dichiarazione al centro studio, proponendo di uscire insieme dal programma.

La risposta è un no secco davanti a tutto il parterre. Un rifiuto che spiazza studio e opinionisti.

Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, Paola viene attaccata duramente sia dagli opinionisti che dagli altri protagonisti del parterre, delusi soprattutto dal modo in cui avrebbe trattato il gesto del cavaliere, giudicato superficiale e scostante.

Una scena da manuale del Trono Over: romanticismo, rifiuto pubblico e conseguente processo collettivo in studio.

Ciro Solimeno: bacio con Martina e addio ad Alessia Messina

Si passa poi al trono classico con Ciro Solimeno. Viene mostrata l’esterna all’EUR già anticipata nei giorni scorsi, ma con una precisazione importante: la corteggiatrice non è Alessia Messina, bensì Martina, nuova arrivata che le somiglia molto.

Tra Ciro e Martina scatta il bacio, elemento che accende il confronto in studio. Al centro si discute, e Ciro prende una decisione netta: elimina Alessia Messina.

Il tronista sembra dunque orientarsi verso nuove dinamiche, mentre il bacio con Martina segna un passaggio chiave nel suo percorso.

Sara Gaudenzi bacia Alessio Rubeca e “mette in panchina” Mattia

Altro bacio anche per Sara Gaudenzi. La tronista porta in esterna Alessio Rubeca e tra i due scatta il bacio. In studio, Sara balla con lui, lasciando Mattia in panchina.

Una mossa chiara, che ridisegna gli equilibri del suo trono e mette in evidenza una preferenza sempre più marcata per Alessio.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

