Michael Boschetto accoltellato e ucciso dal vicino a Villafranca Padovano sotto gli occhi della fidanzata

Il 32enne vittima di un omicidio consumato alla prime luci dell’alba a Villafranca Padovano si chiamava Michael Boschetto. É stato trovato intorno alle 6:30, con una profonda ferita ad un fianco, prodotta con un coltello. Il delitto è avvenuto sotto gli occhi della fidanzata. Secondo quanto si è appreso, il corpo è stato visto da un residente che ha dato l’allarme, al 112. Per il delitto è stato arrestato il vicino, il 30enne Giacomo Friso.

Michael Boschetto colpito a morte dal 30enne Giacomo Friso, tra i due c’era un rapporto conflittuale

Un ispettore di polizia che abita nello stesso quartiere si è quindi affacciato per capire cosa stesse avvenendo e ha notato il presunto killer tentare di scavalcare una recinzione. Avendolo riconosciuto, si è messo sulle sue tracce, coordinandosi con l’equipaggio del 112. Poco dopo ha scorto il presunto omicida seminascosto in una siepe. Il 30enne Giacomo Friso è stato individuato e tratto in arresto dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Padova, insieme al personale della Squadra Mobile della Questura di Padova.

La vittima ed il suo assassino si conoscevano bene. Dalle prime indiscrezioni sembrerebbe trattarsi di un regolamento di conti legato alla spaccio di stupefacenti ma tra di loro le lite erano frequenti anche per altri motivi. L’omicidio sarebbe stato consumato all’esito di una colluttazione consumatasi nel cortile di casa della vittima dove è stato poi rinvenuto il cadavere. Aveva appena trascorso un periodo in una comunità di recupero. Michael Boschetto era stato arrestato nel 2013 per possesso di 30 grammi di mefedrone.

La colluttazione nel cortile di casa davanti alla fidanzata: avevano precedenti per droga, tra i due non correva buon sangue

Sul posto, insieme ai soccorsi del 118, sono arrivate le pattuglie della Sezione Radiomobile del NORM della Compagnia di Padova. Poco dopo l’attenzione di un agente di Polizia della Questura di Padova – che abita poco distante dal luogo del delitto – è stata attirata dal trambusto proveniente dalla strada: affacciatosi alla finestra, ha notato un giovane, da lui conosciuto poiché residente nell’abitazione adiacente, nascosto nel proprio giardino. Il giovane, vistosi scoperto, ha cercato di dileguarsi ma è stato raggiunto dall’agente e trattenuto in collaborazione con i Carabinieri.

Nel cortile di casa dell’arrestato sono stati recuperati due coltelli da cucina che si ipotizza siano stati utilizzati nell’azione delittuosa. Il predetto, vicino di casa della vittima, è stato dichiarato in arresto quale presunto autore dell’omicidio. Boschetto era fidanzato ed aveva due lavori. Il suo sogno era quello di girare il mondo con la compagna.