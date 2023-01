Lino Banfi, grande spavento: salta l’ospitata a Verissimo (VIDEO)

Grande spavento per Lino Banfi che sarebbe dovuto essere ospite della puntata del 14 gennaio di Verissimo con la figlia, Rosanna, reduce dall’esperienza a Ballando con le stelle.

Lino Banfi assente a Verissimo, Rosanna Banfi: ‘Mamma è stata ricoverata, ci ha fatto spaventare’

In puntata l’attrice ha spiegato che il comico non ha potuto prendere parte alla trasmissione perché la mamma, Lucia Zagaria, non sta bene. “Cosa è successo? Situazioni che ad una persona di una certa età possono accadere. É stata ricoverata con papà che è lì con lei.

Comunque, pericolo passato anche se ci siamo spaventati un po’. Lei non sta bene e sente sempre il bisogno di avere papà vicino” – ha affermato Rosanna Banfi che ha spiegato che il papà, invece, è super attivo nonostante i suoi 86 anni.

Rosanna Banfi: ‘Mamma è il generale di casa, papà è ancora super attivo’

L’attrice è tornata sul delicato momento attraversato dalla mamma. “Non è facile vedere questo cambiamento e questa fragilità in mamma avendola vissuta come donna piccola e forte… É il generale di casa. Però rispetto a papà ha sempre avuto una grande apertura mentale, una mamma molto moderna”.

Lino Banfi ha comunque voluto essere presente con un video messaggio trasmesso durante la puntata del 14 gennaio di Verissimo. “Sarei venuto volentieri per quelle cose che tu sai ed anche per parlare di quella cosa che dobbiamo fare insieme. Ti ho mandato una sostituta, si chiama Rosanna” – ha esternato l’artista pugliese nel saluto a Silvia Toffanin.