Patrizia Rossetti ha litigato con Giorgio Mastrota dopo il GF Vip? L’indiscrezione sulle televendite

Nel corso della puntata del 2 gennaio Patrizia Rossetti ha deciso di lasciare la casa del GF Vip per motivi di salute. La conduttrice televisiva ha spiegato che dopo aver contratto il Covid faceva fatica e, nonostante dai controlli non fosse emerso nulla di particolare, ha preferito abbandonare il reality per effettuare ulteriori accertamenti.

Giorgio Mastrota avrebbe soffiato alcune televendite a Patrizia Rossetti, il rumors di Deianira Marzano

Appena lasciata la casa più spiata dagli italiani si è rituffata nel lavoro e sembra che era pronta a ripartire immediatamente con le televendite. Secondo l’influencer Deianira Marzano, l’ex gieffina aveva ‘congelato’ alcuni contratti che era intenzionata a perfezionare al termine dell’esperienza nel reality show di Canale 5.

Patrizia Rossetti avrebbe avuto un’amara sorpresa quando ha ripreso i contatti. La conduttrice televisiva ha scoperto che Giorgio Mastrota avrebbe preso il suo posto facendola andare su tutte le furie. La 63enne fiorentina ha telefonato il collega con il quale avrebbe avuto un’infuocata discussione.

Il re delle televendite pensava ad una permanenza più lunga della collega nella casa del GF Vip

Dall’altra parte il re delle televendite si sarebbe giustificato con la collega sostenendo che pensava ad una sua permanenza più lunga nella casa del GF Vip. Da rilevare che la scorsa estate anche Mastrota era stato accostato al programma condotto da Alfonso Signorini ma aveva smentito sottolineando che tante volte gli è stata fatta la proposta ma che preferisce “continuare il suo lavoro che parlare a vanvera in tv”.