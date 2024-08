Perla e Mirko si sono lasciati: la lunga telenovela, l’annuncio via Stories e quel commento di Beatrice Luzzi

Una telenovela iniziata lo scorso anno a Temptation Island e che sembrava aver trovato un lieto fine a marzo dopo un ‘triangolo’ pericoloso nella casa del Grande Fratello. Perla Vatiero e Mirko Brunetti hanno annunciato la fine della loro relazione via social.

Perla Vatiero e Mirko Brunetti hanno annunciato la fine della loro relazione via Stories: da Temptation al triangolo al GF

Da settimane si parlava di un rapporto in crisi con rumors sempre più insistenti così come gli interrogativi dei ‘perletti’, la fandom della coppia, che in queste ore ha ricevuto dai diretti interessati la notizia di cui avrebbero fatto volentieri a meno. Per la coppia sembravano aprirsi prospettive rosee dopo l’opera di ricucitura di Alfonso Signorini nel corso del reality. Mirko era entrato nella casa da fidanzato dall’ex tentatrice Greta Rossetti ma poi si era reso conto di provare ancora sentimenti importanti per Perla.

La magia della casa gli aveva fatto riscoprire un amore che sembrava appassito ma che si è sgretolato nuovamente alle prime incomprensioni anche Mirko e Perla hanno subito chiarito di essersi lasciati in buoni rapporti. “Abbiamo prima distrutto, poi ricostruito, sognato fino alla fine e lottato. Lo abbiamo fatto per il nostro amore” – si legge nella Stories della salernitana.

Perla Vatiero: ‘Questa lontananza darà una vera risposta alla nostra storia’

“Oggi per il bene e la serenità di entrambi io e Mirko abbiamo deciso e capito che la scelta migliore, anche se scomoda, è quella di interrompere il nostro cammino insieme e seguire ognuno la propria strada. Questa lontananza darà una vera risposta alla nostra storia. Tra noi ci sarà sempre rispetto e un legame forte. Siamo stati una famiglia e questo lo porteremo sempre con noi. Ci siamo presi del tempo, abbiamo aspettato, pensavamo di essere imbattibili e che il nostro amore ci avrebbe fatto superare tutto, ma non è stato così”. Perla ha precisato che né la famiglia né le sue amicizie hanno influenzato la sua decisione. “La porta di casa mia per Mirko sarà sempre aperta. Non mi vergogno di dire che è un brutto periodo della mia vita”.

Un passaggio delle Stories di Perla Vatiero

Mirko Brunetti: ‘In una coppia si cresce credendo l’uno nell’altro senza mai doversi sentire un limite o un ostacolo’

Brunetti è più esplicito sui motivi che hanno determinato la rottura. “Quando ti rendi conto che nulla è bastato e forse non basterà mai. In una coppia si cresce insieme condividendo sogni e ambizioni, credendo l’uno nell’altro senza mai doversi sentire un limite o un ostacolo per la crescita personale e lavorativa, perché a quel punto puoi fare poco”. Dopo l’annuncio della coppia qualcuno ha condiviso il video di Beatrice Luzzi che subito dopo la finale del Grande Fratello aveva riferito che aveva vinto l’amore facendo riferimento al trionfo di Perla Vatiero.