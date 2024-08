Perletti senza freni, si finge madre di Mirko Brunetti e chiede aiuto a una cartomante

Dai malori ai tarocchi. La rottura tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti ha assunto contorni grotteschi per via della reazione dei fan. Tra l’altro sembra che i due ex gieffini abbiano ripreso a vedersi sotto traccia anche se non ci sono, per ora, i presupposti per parlare di ritorno di fiamma.

Perla Vatiero e Mirko Brunetti sono tornati a frequentarsi dopo la rottura

Nel frattempo si era diffuso il rumors relativo alla frequentazione di Perla con un calciatore. Voce che ha subito mandato in subbuglio i ‘perletti’ che sperano di rivedere un lieto fine di una tormentata love story sotto i riflettori della tv con la partecipazione a Temptation Island ed al Grande Fratello. Dopo la rottura alcune fan hanno raccontato di aver accusato un malore.

Nelle ultime ore si è verificato un altro episodio che ha infiammato i social. Come mostrato dalla pagina VeryInutilPeople durante una diretta una signora ha finto di essere la mamma di Mirko Brunetti ed ha chiesto aiuto ad una cartomante.

Si finge madre di Mirko e chiede aiuto a cartomante: ‘Mi esce un tradimento come se Perla avesse avuto un dolore’

“Qui vedo la donna, mi esce il sette di coppe. Se è un macello? No. Io vedo questa donna, da Perla mi esce il sette di coppe e l’amore. Mi esce un tradimento come se avesse avuto un dolore al cuore. Poi mi esce Mirko. L’ha tradita Mirko? No tesoro, devi parlare chiaro con me. Perché qui vedo lui che ha avuto un momento di difficoltà. Stanno insieme da due anni? Perché qui vedo questo momento di sbandamento che ha avuto“.