Meghan e Harry abbracciati e scatenati al concerto di Beyoncé dopo i rumors sulla crisi

Una serata tra musica e affetto: la coppia reale al Cowboy Carter Tour

Meghan Markle e il Principe Harry sono stati avvistati insieme al concerto di Beyoncé, apparendo più uniti che mai e mettendo a tacere le voci secondo cui starebbero conducendo “vite separate”. La coppia è stata immortalata in uno scatto ufficiale pubblicato dal sito del tour “Cowboy Carter”, mentre si abbraccia sorridente tra il pubblico.

La loro presenza al concerto non è passata inosservata: i due hanno partecipato con entusiasmo, ballando e cantando tra gli spettatori del SoFi Stadium di Inglewood, in California.

Look coordinati e spirito country: Harry e Meghan fan di Beyoncé

A colpire è stato anche il look della coppia, che ha rispettato pienamente il tema western della serata. Il principe Harry ha indossato un cappello verde scuro, jeans e una giacca elegante, mentre Meghan ha sfoggiato un abito in denim con le spalle scoperte. Un dettaglio tenero: durante la serata, Meghan è stata vista indossare proprio il cappello del marito.

Non è la prima volta che i Sussex partecipano a un evento musicale di Beyoncé. Già nel 2023, infatti, avevano assistito a una tappa del “Renaissance World Tour”, sempre al SoFi Stadium, per festeggiare il compleanno della madre di Meghan, Doria Ragland.

Non solo fan: un’amicizia sincera con Beyoncé

Il legame tra Meghan Markle e Beyoncé va ben oltre l’ammirazione artistica. Dopo l’intervista rivelatrice dei Sussex con Oprah Winfrey, in cui Meghan parlò delle discriminazioni subite a corte, Beyoncé espresse pubblicamente la sua solidarietà alla duchessa: “Grazie Meghan per il tuo coraggio e la tua leadership. Siamo tutti rafforzati da te”, scrisse sul suo sito ufficiale.

In una scena del documentario Netflix “Harry & Meghan”, Meghan racconta di aver ricevuto un messaggio personale da Beyoncé: “Voleva che mi sentissi al sicuro e protetta. Mi ha detto che apprezza la mia forza e il mio coraggio, e che forse sono stata scelta per spezzare maledizioni generazionali”.

Curioso incidente a Londra

La serata musicale arriva in un momento delicato per la coppia, dopo settimane di speculazioni sulla loro presunta distanza. Harry è recentemente stato in Ucraina, mentre Meghan ha assistito a uno spettacolo teatrale a Broadway. Un dettaglio apparentemente banale ha contribuito a far discutere: durante un soggiorno a Londra, Harry è stato ripreso da una telecamera di sicurezza mentre suonava a due indirizzi sbagliati prima di trovare quello corretto per far visita a un amico.

L’immagine, pubblicata dal Daily Mail, mostra il duca del Sussex vestito di tutto punto mentre cerca l’ingresso giusto, suscitando curiosità tra i residenti. Alcuni hanno raccontato di averlo visto confuso e sorpreso dalla reazione dei vicini.

Una coppia ancora sotto i riflettori, tra normalità e pressione mediatica

Nonostante le costanti indiscrezioni sulla loro relazione, Meghan e Harry continuano a mostrarsi sereni e affiatati in pubblico. La loro presenza a eventi culturali e benefici, unita all’impegno per cause sociali e umanitarie, mantiene viva l’attenzione del pubblico e della stampa.

Il concerto di Beyoncé è stato l’ennesima occasione per ribadire che, al di là delle voci, Meghan Markle e il Principe Harry restano una coppia molto unita – e profondamente umana.