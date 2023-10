Pino Insegno, l’ad Rai difende il conduttore de Il Mercante in Fiera: ‘Violenza mediatica, indignato’

“Sono indignato per la violenza mediatica, quotidiana e preventiva, nei confronti di Pino Insegno e del suo programma”.

L’ad Rai Roberto Sergio smentisce la chiusura de Il Mercante in Fiera

Così l’ad Rai Roberto Sergio nel corso dell’evento Ceo for Life, a proposito dei bassi ascolti tv registrati dal Mercante in Fiera su Rai 2, che “non viene chiuso” assicurando smentendo quelle che definisce come “notizie false o indirizzate magari in qualche modo dall’interno dell’azienda, amplificare ogni due minuti da vari blog. Questo è un gioco inaccettabile” – ha aggiunto l’amministratore delegato.

“Conosco Pino Insegno da quarant’anni, l’ho avuto come testimonial di Lottomatica in esperienze pregresse trent’anni fa. In entrambi i casi, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni aveva 6 anni e 16 anni. Ha una storia professionale lunga quarant’anni” – ha aggiunto l’ad Rai.

‘La prima volta che ho lavorato con in Insegno la presidente Meloni aveva 6 anni, è un professionista serio’

“É un professionista serio, è stato messo in una programmazione molto complessa e lui ha voluto accettare la sfida. In termini di audience, oggi non siamo molto distanti dalle precedenti esperienze in quella fascia e in quella rete. E non siamo TeleMeloni!”- ha ribadito Roberto Sergio.