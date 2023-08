Pomeriggio 5, Patrizia Pellegrino commenta il nuovo spot e piazza una stoccata a Barbara d’Urso

Nel giro di 24 ore sono stati diffusi due spot sulla nuova stagione di Pomeriggio 5 con Myrta Merlino alla conduzione dopo 15 anni con Barbara d’Urso al timone. In tanti hanno espresso un parere sulla prima uscita ufficiale e non è passata inosservata l’uscita della show girl Patrizia Pellegrino, spesso ospite di Carmelita.

Diffusi i nuovi spot di Pomeriggio 5 con Myrta Merlino

Nel secondo l’ex conduttrice de L’aria che tira prova a giocare la carta della simpatia. “Mi chiamo Myrta e vi aspetto qui tutti i pomeriggi. Scusate ma non era un un settimanale”. Anche in questo caso, come nel primo promo, non sono mancate le polemiche tra commenti nostalgici e critiche agli autori dello spot definito meno fantasioso rispetto a quelli realizzati da Barbara d’Urso.

Tra i commenti non è passato inosservato quello di Patrizia Pellegrino che, nel commentare il nuovo spot di Pomeriggio 5 ha piazzato una stoccata nei confronti di Carmelita. “Almeno se mi inviterà riuscirò a finire un concetto” – ha riferito la show girl. Chissà se l’endorsement a favore di Myrta Merlino basterà per tornare nel salotto del talk show pomeridiano di Canale 5.

Patrizia Pellegrino, stoccata a Barbara d’Urso: ‘Almeno se mi inviterà riuscirò a finire un concetto’

Nel frattempo l’ex gieffina non ha nascosto il dispiacere per non essere riuscita ad entrare a far parte del cast di Tale e quale show al terzo tentativo. “Confesso che stavolta ho pianto. Ci avevo lavorato da due mesi con Marcello Cirillo. Sono tre volte che ci provo, ma niente” – ha dichiarato a Diva e Donna.