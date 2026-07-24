Gaffe clamorosa sul matrimonio di Gigio Donnarumma su Rai 2: «Tra poco i funerali del capitano della Nazionale», video virale

L'inviata del Tgl e Gigio Donnarumma con Alessia Elefante

Durante il Tg Sport di Rai 2 il lapsus dell’inviata Donatella Cupertino sulle nozze dell’azzurro con Alessia Elefante

Doveva essere un collegamento dedicato a uno degli eventi mondani dell’estate, ma si è trasformato in una delle gaffe televisive più commentate della giornata. Durante il Tg Sport di Rai2, andato in onda nella mattinata di venerdì, l’inviata Donatella Cupertino, collegata da Locorotondo, ha commesso un clamoroso lapsus mentre annunciava l’imminente matrimonio di Gianluigi Donnarumma e della compagna Alessia Elefante.

Invece di parlare delle nozze, la giornalista ha detto: «Tra poco più di cinque ore si svolgeranno i funerali del capitano della Nazionale Donnarumma e della sua compagna Alessia».

Una frase che ha lasciato di stucco telespettatori e conduttori e che, nel giro di pochi minuti, è stata rilanciata sui social, diventando virale.

Il lapsus durante il collegamento da Locorotondo

L’inviata stava raccontando gli ultimi preparativi per il matrimonio del portiere della Nazionale italiana, atteso in Puglia, quando è arrivata la clamorosa svista.

Probabilmente tradita dall’emozione del collegamento in diretta, Donatella Cupertino ha sostituito la parola “nozze” con “funerali”, pronunciando una frase che ha immediatamente attirato l’attenzione del pubblico.

Il video del momento è stato condiviso in pochi minuti su numerose pagine social e piattaforme dedicate alla televisione, alimentando commenti ironici e migliaia di condivisioni.

Il matrimonio più atteso dell’estate

La gaffe arriva proprio nel giorno in cui Gigio Donnarumma e Alessia Elefante coronano il loro sogno d’amore.

La coppia, insieme da molti anni, ha scelto la Puglia per celebrare il matrimonio, trasformando il weekend in un evento esclusivo all’insegna dell’eleganza e della riservatezza.

Già nella serata precedente gli sposi avevano accolto parenti e amici nella suggestiva cornice di Pettolecchia – La Fortezza, a Fasano, una delle location più prestigiose della regione per eventi privati.

Una festa curata in ogni dettaglio

La serata pre-matrimonio è stata organizzata nei minimi particolari.

Composizioni floreali, luci soffuse, richiami ai colori della tradizione pugliese e un percorso gastronomico ispirato alle eccellenze del territorio hanno fatto da cornice alla festa.

Non sono mancati dettagli personalizzati come menù dedicati, cocktail creati per l’occasione, allestimenti con le iniziali degli sposi e piccoli omaggi destinati agli invitati.

Anche il ricevimento, previsto dopo la cerimonia, si svolgerà nella stessa location, con un’organizzazione studiata per garantire massima privacy.

Attesi campioni e volti noti del calcio

Intorno alle nozze è cresciuta grande curiosità anche per la possibile presenza di numerosi personaggi illustri del mondo dello sport.

Tra i nomi circolati nelle ultime ore figurano quelli di Erling Haaland, Lionel Messi e Jannik Sinner, oltre a diversi compagni di squadra e amici del portiere della Nazionale.

Un matrimonio destinato a diventare uno degli appuntamenti mondani più importanti dell’estate, ma che, almeno nelle ore precedenti alla cerimonia, è stato inevitabilmente oscurato dalla clamorosa gaffe televisiva che continua a far discutere il pubblico.