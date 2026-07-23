Fedez lascia l’ospedale: cosa è successo davvero dopo il ricovero e come sta il rapper

Fedez

Dopo giorni di apprensione arrivano le dimissioni dall’Humanitas

Dopo giorni di preoccupazione, arriva la notizia che i fan stavano aspettando. Fedez è stato dimesso dall’ospedale Humanitas di Rozzano, alle porte di Milano, dove era ricoverato nel reparto di Gastroenterologia in seguito a un episodio di sanguinamento che aveva reso necessario il trasferimento d’urgenza in ospedale. Gli ultimi accertamenti clinici hanno dato esito rassicurante e i medici hanno autorizzato il rapper a tornare a casa, dove proseguirà la convalescenza.

Il ricovero aveva immediatamente fatto riaffiorare il ricordo delle gravi emergenze sanitarie affrontate dall’artista negli ultimi anni, quando era stato sottoposto a delicati interventi che avevano messo seriamente a rischio la sua salute.

Dal ricovero in ambulanza al trasferimento all’Humanitas

L’emergenza era scattata nella serata di lunedì 20 luglio, quando Fedez era stato trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli di Milano dopo un episodio di sanguinamento.

Non si trattava di un ospedale scelto a caso. Proprio al Fatebenefratelli, infatti, nel 2023 il cantante era stato operato d’urgenza per una grave emorragia provocata da alcune ulcere. All’epoca fu lui stesso a raccontare pubblicamente quanto fosse stato vicino a perdere la vita, ringraziando il personale sanitario che era riuscito a salvarlo.

Dopo una prima notte trascorsa nel reparto di Chirurgia, i medici hanno deciso di trasferirlo all’Humanitas di Rozzano, centro specializzato dove è stato seguito dagli specialisti della Gastroenterologia per approfondire il quadro clinico e monitorarne l’evoluzione.

Gli esami rassicurano i medici: arriva il via libera alle dimissioni

Nelle ultime ore i controlli eseguiti all’Irccs Humanitas hanno evidenziato un’evoluzione favorevole della situazione clinica.

Per questo motivo i sanitari hanno deciso di dimettere il rapper, ritenendo che le sue condizioni consentissero il ritorno a casa. Fedez continuerà comunque il percorso di controlli e le terapie indicate dagli specialisti, che continueranno a monitorare l’evoluzione del quadro clinico.

Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle cause che hanno provocato il nuovo episodio di sanguinamento, ma il fatto che sia stato autorizzato a lasciare l’ospedale rappresenta un segnale incoraggiante dopo i giorni di maggiore apprensione.

Una lunga battaglia contro i problemi di salute

Negli ultimi anni la salute di Fedez è stata segnata da diverse prove difficili.

Nel 2022 il rapper aveva annunciato di essere affetto da un tumore neuroendocrino del pancreas, affrontando un delicato intervento chirurgico all’ospedale San Raffaele di Milano.

L’anno successivo era stato nuovamente ricoverato per una grave emorragia interna causata da ulcere, episodio che aveva richiesto un intervento d’urgenza e numerose trasfusioni. Anche in quell’occasione aveva raccontato pubblicamente quanto fosse stato delicato il momento vissuto insieme alla sua famiglia.

Il nuovo ricovero aveva quindi inevitabilmente alimentato nuove preoccupazioni tra i fan, che per giorni hanno seguito con apprensione ogni aggiornamento sulle sue condizioni.

Il ricovero pochi giorni dopo la nascita del figlio

L’episodio arriva in un momento particolarmente importante della vita privata dell’artista.

Solo pochi giorni prima del ricovero, infatti, Fedez era diventato padre del piccolo Edoardo Lupo, nato dalla relazione con Giulia Honegger. Il bambino si aggiunge a Leone e Vittoria, i figli avuti durante il matrimonio con Chiara Ferragni.

Una gioia familiare che è stata improvvisamente interrotta dall’emergenza sanitaria, fortunatamente rientrata con le dimissioni dall’ospedale.

Ora il rapper potrà tornare accanto ai suoi affetti e affrontare la convalescenza lontano dai reparti ospedalieri, mentre i fan attendono un suo messaggio per raccontare come ha vissuto questi giorni di grande apprensione.