Gerardina Trovato costretta a fermarsi: «Devo operarmi d’urgenza», annullato il tour, il messaggio ai fan commuove tutti

Gerardina Trovato

La cantante siciliana era pronta a tornare sul palco dopo anni difficili

Gerardina Trovato dovrà fermarsi proprio quando sembrava pronta a vivere una nuova rinascita artistica. La cantautrice di Catania, che aveva annunciato il ritorno ai concerti dopo anni segnati da difficoltà personali e professionali, è stata costretta ad annullare l’intero tour estivo dopo una scoperta arrivata durante le prove.

A comunicarlo è stata la stessa artista con un video pubblicato sui social, nel quale ha raccontato ai fan il motivo dello stop. Un semplice fastidio alla gola, inizialmente scambiato per stanchezza, si è rivelato invece qualcosa di molto più serio.

Il dolore durante le prove e la scoperta della ciste

Gerardina Trovato stava preparando il ritorno sul palco con entusiasmo. Il tour avrebbe segnato una nuova tappa della sua carriera, riportandola in Sicilia e in numerose altre regioni italiane.

Durante le prove, però, qualcosa non è andato come previsto.

«Ero felice, davvero felice. Dopo tanto tempo sarei tornata a cantare. Poi durante le prove ho sentito un dolore alla gola», racconta nel video condiviso sui social.

In un primo momento la cantante aveva pensato che fosse soltanto la conseguenza della fatica accumulata.

«Credevo bastasse riposare uno o due giorni», ha spiegato.

La visita specialistica dall’otorinolaringoiatra e una successiva Tac con mezzo di contrasto hanno però cambiato completamente il quadro clinico.

Due interventi chirurgici e il tour cancellato

Gli esami hanno evidenziato la presenza di una ciste che comprime le corde vocali, rendendo necessario un intervento chirurgico urgente.

La cantante dovrà sottoporsi a due operazioni: una per la rimozione della ciste e una successiva alle corde vocali, seguite da un percorso di riabilitazione.

Per questo motivo tutti gli appuntamenti live previsti per l’estate sono stati cancellati.

«Mi hanno detto che la ciste non dovrebbe essere maligna, ma quando senti pronunciare quelle parole un po’ di paura viene comunque», ha confidato l’artista, senza nascondere l’emozione.

Il messaggio ai fan: «Pregate per me, tornerò a cantare»

Nel suo lungo messaggio, Gerardina Trovato ha voluto rassicurare chi da mesi attendeva di rivederla sul palco.

La cantante ha promesso che questo sarà soltanto un nuovo ostacolo da superare.

«Vi garantisco che tornerò a cantare il prima possibile. Se non meglio di prima, esattamente come prima. Dite una preghierina per me. Vi voglio un mondo di bene», ha detto con la voce affaticata.

Parole che in poche ore hanno fatto il giro dei social, raccogliendo milioni di visualizzazioni e migliaia di messaggi di affetto.

La solidarietà del mondo dello spettacolo

Sotto il video pubblicato da Gerardina Trovato sono arrivati centinaia di messaggi da parte di colleghi e personaggi del mondo dello spettacolo.

Tra i primi a manifestare vicinanza c’è stata Nadia Rinaldi, che ha invitato la cantante ad affrontare questo momento con la forza che ha sempre dimostrato nella sua vita.

Anche Walter Nudo le ha dedicato un messaggio di incoraggiamento: «Andrà tutto bene. Tornerai presto a cantare davanti al tuo pubblico».

Tra i commenti compaiono inoltre quelli di Paolo Bonolis, Pamela Petrarolo, Giovanni Terzi, Marco Maccarini, Laura Cremaschi e Rosanna Banfi, oltre a migliaia di fan che le hanno augurato una pronta guarigione.

Una nuova battaglia dopo anni difficili

Il ritorno sulle scene rappresentava per Gerardina Trovato un momento particolarmente importante.

Dopo il grande successo ottenuto negli anni Novanta con brani diventati celebri, la cantante ha attraversato un lungo periodo segnato da problemi personali e dall’allontanamento dal mondo della musica.

Negli ultimi due anni, grazie all’affetto del pubblico e al lavoro del suo nuovo staff, aveva ritrovato entusiasmo e progettato un nuovo percorso artistico.

Ora quel cammino dovrà fermarsi temporaneamente per consentirle di affrontare le cure.

L’obiettivo resta però lo stesso che Gerardina ha affidato ai suoi sostenitori: tornare presto sul palco e riprendere da dove era stata costretta a interrompersi.