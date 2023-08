Reazione a catena, frase censurata e campioni bacchettati da Marco Liorni: ‘Cosa dite’

L’intesa è stata… vincente ma la ricostruzione non è piaciuta a Marco Liorni che ha deciso di penalizzare i ‘Dai e dai’ per aver utilizzato parole che non si possono usare durante la puntata del 15 agosto di Reazione a Catena, in onda su Rai 1 in preserale.

Reazione a catena, la squadra del Dai e dai utilizza una combinazione vietata: il bip ed il rimprovero

Nella circostanza una delle squadre in gara (sono composte da tre persone) doveva far indovinare la parola borsetta al compagno designato per il gioco ‘intesa vincente‘. Il team del Dai e dai hanno utilizzato la combinazione “cosa, piccoletta, prendi alla vecchietta“. Sequenza che è stata censurata con un lungo bip con Marco Liorni che ha espresso la propria disapprovazione per la sequenza utilizzata. “Ma cosa state dicendo” – ha esclamato aggiungendo che stavano utilizzando parole poco consone. “Purtroppo perdete il punto”.

Ricostruito lo scippo una vecchietta, nonostante la penalizzazione i campioni vincono la puntata

In buona sostanza lo scippo di una vecchietta non può essere proposto nel corso di un game show del preserale. Nonostante la penalizzazione la squadra del Dai e dai è riuscita a vincere la puntata di Reazione a catena ed a confermarsi campione del programma di Rai 1.