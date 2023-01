Riccardo Fogli, si chiude la porta rossa del GF Vip e si apre il portone per Sanremo con i Pooh (VIDEO)

“Si chiude una porta, si apre un portone“. Nell’intervista rilasciata pochi giorni fa a Verissimo Riccardo Fogli aveva ricordato il detto che gli ripeteva spesso la madre. Magari ci avrà ripensato quando è arrivata la chiamata di Amadeus per la reunion dei Pooh per il Festival di Sanremo 2023.

“Non l’ho mai capita questa cosa, però spesso nella vita è così, si apre un portone … Ma io sto bene come sono e sarei rimasto al Grande Fratello tutto l’anno perché se mi impegno in un progetto io lo amo” – aveva detto a Silvia Toffanin. Dopo l’esperienza al Capodanno in musica, in onda su Canale 5, Riccardo Fogli avrà l’opportunità di calcare il palcoscenico dell’Ariston che lo vide trionfare nel 1982 con Storie di tutti i giorni.

Con i Pooh era tornato al Festival pochi anni per una prima reunion… Questa volta la band italiana si esibirà nel ricordo di Stefano D’Orazio, scomparso il 6 novembre 2020 nel corso della prima serata di Sanremo 2023 come annunciato da Amadeus e dagli artisti nel corso di Viva Rai 2 in un videomessaggio. “Saremo su quel palco per fare un nostro tributo a quella che è stata la nostra storia e soprattutto ricorderemo un nostro grande amico, Stefano D’Orazio. Con noi ci sarà un altro amico a dar man forte.. Viene Ricky (Fogli)” – ha riferito Red Canzian.

Il cantate su Sanremo a Verissimo: ‘Devi avere una bella canzone ed essere alla moda’

Del Festival Riccardo Fogli aveva parlato durante l’intervista a Verissimo. “Sanremo? Devi avere una bella canzone e devi essere più alla moda… Devi avere un brano radiofonico e le mie canzoni sono romantiche, dovrei essere un po’ più alla moda” – aveva affermato dopo essere stuzzicato da Silvia Toffanin sull’argomento.