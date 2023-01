Verissimo, il dolore di Riccardo Fogli per la squalifica al GF Vip per blasfemia: ‘Al limite del ridicolo’

Beve, sospira e non nasconde rabbia e delusione per essere stato estromesso dal GF Vip per blasfemia. Riccardo Fogli ha rotto il silenzio ed ha deciso di parlare di quanto accaduto nelle poche ore in cui è rimasto nella casa più spiata dagli italiani nel corso della puntata dell’8 gennaio di Verissimo.

Riccardo Fogli a Verissimo: ‘Sono cresciuto in chiesa ed al GF Vip è venuto fuori che sono un bestemmiatore’

“Ho sofferto molto ma non devo piangere... Io sono cresciuto in chiesa, ho fatto il chierichetto fin quando sono diventato troppo alto e il parroco mi ha detto Riccardino vai a giocare all’oratorio, mia madre faceva le pulizie in chiesa, 40 anni fa comprai un vecchio convento. Praticamente dormo in chiesa e se vedo il prete gli do una mano, è un amico. Non ho mai bestemmiato nella vita e se le sento mi dà fastidio, mi preparo per due mesi per andare al Grande Fratello perché Signorini mi ha invitato e salta fuori che sono un bestemmiatore… Non va bene questo”.

Il cantante è provato per un provvedimento che fatica ad accettare. “Sono stato male perché una cosa così grave non la puoi prendere con leggerezza. Premetto di aver firmato e accettato delle regole del Grande Fratello e dicono che ho detto una cosa blasfema mi fermo e chiedo scusa ma non non l’ho detta… Si può chiedere il Var?”. Poi entra sull’episodio a casa. “Già la sera prima potevano squalificarmi quindi perché quando ho avuto problemi con la chitarra ho detto Gesù mio aiutami. La Madonna è mia madre, ogni volta che sono in difficoltà dico: ‘mammina aiutami’.

‘Sono stato male perché non ho detto nulla di blasfemo’, l’esperienza a L’Isola e le scuse di Fabrizio Corona

Ho dormito con De Pisis, un ragazzo dolcezze e meraviglioso, poi mi sono alzato per andare a fare colazione e Charlie mi ha detto che in casa facevano molti scherzi… E gli ho detto basta che non mi fai mangiare tre uova, oh la Madonna se mangio tre uova mi fa male il fegato per il colesterolo e da quel momento è successo di tutto. Probabilmente c’era della musica che ha fatto intendere altro”.

Durante la puntata di Verissimo ha parlato della precedente esperienza a L’Isola dei Famosi facendo riferimento a Fabrizio Corona. “Quella persona ha chiesto scusa sia a me che a mia moglie. Conservo un bel ricordo, anche di Marina La Rosa che nominava sempre… E poi Soleil meravigliosa così come Jeremias”. Nuova chiosa sull’esperienza al Grande Fratello Vip. “Essere accusato di blasfemia è una cosa da fuori dal mondo ed al limite del ridicolo, però io l’ho accettato… non ho buttato giù le porte a spallate. Ora dovrò rivedere i miei piani perché non avevo programmato nulla fino ad aprile”.