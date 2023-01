Amici, Aaron contro Wax dopo il Capodanno gate: ‘Un parac*lo’, il gruppo detta le regole

Il Capodanno gate e i provvedimenti presi dalla produzione tengono banco nella casetta di Amici. “Non perdiamo la tranquillità, ci dobbiamo comportare come abbiamo fatto finora solo che ci saranno degli elementi in più. Basta che non torniamo alla situazione di prima”.

Gli allievi che non hanno subito provvedimenti si compattano: ‘Non torniamo alla situazione di prima’

Questa la linea adottata dal gruppo che non era finito nel mirino di autori e professori per quanto accaduto la notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio. “Wax se l’è giocata bene la sfida. Ha capito cosa doveva fare e l’ha fatto” – ha spiegato Angelina Mango. Non tutti però sono dello stesso avviso della figlia del cantautore lucano con il gruppo che ha dimostrato di essere spaccato con alcuni allievi che non hanno nascosto la loro insofferenza per le uscite sopra le righe di alcuni compagni di avventura.

Aaron si sfoga con Piccolo G: ‘Wax invece di rimettersi in gruppo vuole restare con chi gli va dietro’

“Wax ha dimostrato di essere un parac*lo, io adesso queste cose gliele dirò. Dimostra di essere anche un senza pa**e perché invece di rimettersi nel gruppo e iniziare in maniera diversa, lui vuole stare nel gruppetto suo… che gli va dietro per restare nella zona di confort. Così è doppiamente parac*lo” – ha detto il 18enne cantante Aaron che si è sfogato con Piccolo G che ha annuito. “Non hai detto una cosa sbagliata”. Nel momento in cui Wax, Ndg, Maddalena e Samu si sono ritrovati con gli altri ha preso la parola Ramon Agnelli.

“Sicuramente è statadifficile questa situazione anche per noi. Però non abbiamo fatto nessun tipo di discorso ma è stato automatico radunarci ed essere un gruppo sereno e felice. Purtroppo qua dentro non tutti possono reagire in modo forte e se a volte ne vale la pena rispondere o soffrire dentro e basta. Abbiamo un carattere diverso” – ha spiegato il ballerino sottolineando che la volontà è quella di mantenere questo stato di ritrovata serenità.

Aaron contro Wax

Ramon Agnelli: ‘Vorremo mantenere questa situazione di serenità’, Gianmarco: ‘Facevamo fatica a dormire’

“Facevamo molta fatica a dormire e sentivamo un forte ridacchiare negli orari più sbagliati anche perché sappiamo tutti a che ora dobbiamo alzarci e i sacrifici che facciamo” – ha aggiunto Gianmarco. Wax ha ribattuto che vuole stare da solo per evitare di influenzare qualcuno con i compagni di avventura che gli hanno fatto capire che è la peggiore reazione che può avere.

Il confronto si è concluso con un abbraccio gli allievi puniti anche se Angelina non ha nascosto la sua delusione per la reazione di Wax. “Secondo me non ha capito un ca.. ” – ha ribadito Aaron mentre conversava con Piccolo G. “Ha ricominciato a dare ordini, l’educazione è la prima cosa”.