Verissimo, Romina Pierdomenico sulla love story con Ezio Greggio: ‘Dicevano che saremmo durati un mese’ (VIDEO)

É tornato a Verissimo a distanza di un mese e mezzo ma questa volta non in compagnia di Enzo Iacchetti, il suo partner artistico a Striscia la notizia. Ezio Greggio è entrato in studio, in occasione della puntata del 29 gennaio, con un portaombrelli al fianco della fidanzata, la pescarese Romina Pierdomenico più giovane di quasi 40 anni, per la prima intervista di coppia dopo 4 anni di fidanzamento.

Ezio Greggio a Verissimo con la fidanzata più giovane di 40 anni

La trentenne ha donato un mazzo di fiori alla padrona di casa, Silvia Toffanin, prima di parlare della sua relazione con il comico dopo la clip introduttiva. “É bello perché ho la possibilità di farmi conoscere un po’ di più davanti a tutto il pregiudizio che mi ha accompagnato in questi anni. Ho le spalle molto larghe ma non mi sento esente dai commenti deplorevoli che sono stati fatti in questi anni.

Sono forte ed ho imparato a gestirli perché so chi sono io e da dove arrivo… Da una famiglia umile, nella mia vita ho sempre lavorato e studiato tanto per raggiungere gli obiettivi e se nella vita ho incontrato un uomo fantastico come lui e me ne sono innamorata non ho nessuna colpa” – la stoccata della showgirl e modella con bacio a Ezio Greggio. Nel 2012 ha conquistato il secondo posto a Miss Italia ed ha avuto anche esperienze televisive a Temptation Island, Uomini e Donne ed al fianco di Ezio Greggio a La sai l’ultima?

Romina Pierdomenico: ‘Sono stata accompagnata da tanto pregiudizio ma ho le spalle larghe’

Il conduttore di Striscia la notizia ha raccontato di aver incontrato la prima volta Romina al Montecarlo Film Festival. “Poi sono passati tre anni, lei mi seguiva su Instagram” – ha affermato scherzosamente con la show girl che ha precisato che l’ha corteggiata a lungo fin quando non ha accettato l’invito che per uno scherzo del destino è avvenuto 24 ore prima rispetto all’appuntamento che si erano dati.

“Ci siamo incontrati casualmente il giorno prima”. Romina Pierdomenico ha spiegato di essere stata sempre attratta da uomini più grandi di età. “All’inizio mi facevo delle domande ma il suo spirito mi ha rapito quando ho iniziato a frequentarlo ed a chi sosteneva che saremmo durati un mese dico che siamo ancora qui dopo 4 anni“. La modella ha aggiunto che inizialmente era più gelosa di lui. “Lui ha avuto molto donne, ma ora lui è diventato più geloso di me” – ha chiosato Romina Pierdomenico.