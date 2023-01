Nuvolento, uccide il marito al culmine di una lite davanti al figlio 15enne: vicini sconvolti

Una situazione familiare difficile, problemi economici ed un’anziana madre malata da seguire costantemente. É il contesto in cui è maturato l’omicidio del 60enne Romano Fagoni a Nuvolento, in provincia di Brescia. L’uomo è stato accoltellato a morte dalla moglie, la 57enne Raffaella Ragnoli, sotto gli occhi del figlio 15enne nella serata di sabato 28 gennaio.

Raffaella Ragnoli ha ucciso Romano Fagoni con un fendente alla gola, il figlio ha allertato i soccorsi

Quando gli operatori del soccorso sono giunti sul posto per l’operaio bresciano non c’era più niente da fare. Uno dei fendenti aveva reciso la carotide e i sanitari non hanno potuto far altro che accertare il decesso. Da una prima ricostruzione è emerso che erano frequenti i litigi in famiglia e che la donna ha impugnato il coltello al culmine di un’accesa discussione a cena.

Ad allertare i soccorsi è stato il figlio 15enne. Sul posto anche i carabinieri che hanno tratto in arresto Raffaella Ragnoli su disposizione del pm di turno, Flavio Mastrototaro. Il minore è stato affidato alla sorella maggiore che da tempo non viveva più con i genitori nell’abitazione (una cascina indipendente) di via Carlina nel centro storico di Nuvolento, in Valsabbia.

Ascoltati i familiari, i vicini: ‘Mai sentiti litigare’

Nel pomeriggio di domenica 29 gennaio gli inquirenti hanno ascoltati i familiari della vittima per acquisire ulteriori particolari sui rapporti tra marito e moglie. Sentiti anche i vicini che hanno riferito che non li hanno mai sentiti litigare. Romano Fagoni faceva l’operaio per una ditta di Ponte San Marco, ma un paio di mesi fa aveva perso il lavoro anche se ai conoscenti diceva di non avere problemi.