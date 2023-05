Ezio Greggio e Romina Pierdomenico, la love story è finita: ‘Ora è una grande amicizia’

Dopo cinque anni la love story tra Ezio Greggio e Romina Pierdomenico è finita. La rottura è stata comunicata via Instagram Stories dalla speaker radiofonica probabilmente anche per evitare illazioni e rumors legati alla sua assenza al matrimonio del figlio, Giacomo, del conduttore di Striscia la notizia.

Romina Pierdomenico ha annunciato via Stories la fine della relazione con Ezio Greggio

Una relazione spesso finita nell’occhio del ciclone per la differenza di età, 38 anni, tra l’artista e la modella 29enne. Love story che i due avevano difeso a spada tratta anche in una recente intervista congiunta rilasciata a Verissimo (“Dicevano che saremmo resistiti un mese”). Nonostante ciò quello che sembrava un legame indissolubile si è improvvisamente spezzato anche se Romina Pierdomenico ha precisato che l’amore si è trasformato in amicizia e che la decisione è stata presa di comune accordo in serenità.

La speaker era assente alle nozze del figlio del conduttore di Striscia la Notizia

“La bella storia con Ezio è finita alcune settimane fa. Entrambi abbiamo progetti diversi per la nostra vita. La storia è diventata una grande amicizia, tanto che giorni fa sono andata anche al suo Montecarlo Film Festival e il nostro continuo ad essere un rapporto aperto e sereno.

Con Ezio sono stati cinque anni indimenticabili”. La Stories è stata condivisa anche da Ezio Greggio che dal canto suo ha pubblicato uno scatto con il figlio nel giorno del suo matrimonio. “Ci sono giorni indimenticabili nella vita: oggi è uno di questi. Buona vita Giacomo”.