Perché Iacchetti non sta in studio a Striscia la notizia

Una co-conduzione in smart warking di Striscia la notizia che ormai dura da settimane. Enzo Iacchetti è stato inizialmente sostituito per alcune puntate da Enrico Beruschi per via di una fastidiosa influenza prima di tornare in onda in collegamento da casa.

Enzo Iacchetti in smart warking per l’influenza

Lo schermo a mezzo busto poggiato sulla postazione del comico sembrava dovesse essere una soluzione di qualche giorno ma il protrarsi della situazione ha sollevato interrogativi e preoccupazioni tra i telespettatori. Secondo quanto riportato da Fanpage si tratterebbe di una lunga degenza apparente in quanto le puntate di Striscia la notizia sono state registrate e quanto è stato mandato in onda è “frutto di un sapiente lavoro ottimizzato in giornate”.

Le puntate sarebbero state registrate in poche giornate e ottimizzate in riferimento alla stretta attualità

In buona sostanza una situazione che sembra andare avanti da settimane in realtà fa rifermento ad alcuni giorni con i soli servizi di stretta attualità che vengono inseriti in tempo reale dalla produzione del programma di Antonio Ricci. Enzo Iacchetti tornerà ad affiancare in studio Ezio Greggio dalla puntata di sabato 7 gennaio con la coppia che chiuderà il percorso stagionale l’11 febbraio quando Sergio Friscia e Roberto Lipari torneranno a condurre il tg satirico.