Simone Coccia ricorda L’Aquila e Amatrice e si commuove a Domenica In: ‘Tirati fuori dalle macerie’

Una testimonianza emozionante durante la puntata del 23 aprile di Domenica In con Simone Coccia Colaiuta che è tornato a parlare della fine della sua relazione con Stefania Pezzopane dopo 9 anni. L’ex gieffino ha ricostruito quanto accaduto la terribile notte del terremoto del 6 aprile 2009 che colpì L’Aquila.

Simone Coccia Colaiuta rivive la notte del terremoto de L’Aquila: ‘Da casa vedevo polvere gialla’

“Quando la terra tremò quella notte uscii di casa e mi accorsi al centro di L’Aquila era successo l’inferno. Da dove abito io si vedeva questa polvere gialla e percepii subito che era accaduto qualcosa di grave… Vidi gente che scappava, palazzi crollati, odore di gas e di polvere sono capitato dove abitava Angelo”. L’uomo si trovava sotto le macerie di un edificio che era crollato.

“Dopo aver messo in sicurezza i miei genitori mi trovai in centro a L’Aquila e con tanti altri ragazzi andavamo dove potevamo dare una mano e il buon Dio mi ha dato la forza di salvare Angelo Bonura. Lui purtroppo perse la moglie… Ho iniziato a scavare dove potevo andare con le mie forze mi accorsi che c’era una donna sopra di lui che era deceduta. Provai anche pizzicandola forte per sentire se gridava, se si lamentava ma nulla, non c’era battito. Poi venni a sapere che era la moglie”.

Simone Coccia Colaiuta a Domenica In

‘Sentii Angelo che si lamentava, la moglie era morta’, l’incontro con l’uomo salvato ad Amatrice

Il trentanovenne poi sentì delle lamentele. “Sotto di lei, dove c’erano altre macerie c’era Angelo. Sentii dei lamenti e dissi c’è vita. Iniziai a scavare, mi saltarono due unghie ma riuscii a salvarlo grazie all’aiuto del Signore”. Non solo Simone Coccia Colaiuta si è unito anche ai soccorritori ad Amatrice nel 2016 ed ha estratto dalle macerie Francesco Rocchi che l’ha raggiunto a sorpresa in studio per un’emozionante sorpresa. “Sono dispiaciuto per la fine della loro relazione perché ho conosciuto tutte e due, spero che può tornare tutto a posto”.