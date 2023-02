Al Bano a Verissimo: ‘Sarei invecchiato con Romina’, la paura di non cantare più e Padre Pio

“Sarei rimasto con lei per tutta la vita”. Al Bano è tornato a parlare della fine del matrimonio con Romina Power nel corso dell’intervista concessa a Verissimo in occasione della puntata del 12 febbraio. Un rapporto che è andato in crisi dopo la scomparsa della figlia, Ylenia.

Al Bano a Verissimo: ‘Ero talmente innamorato di Romina che non volevo perdere neanche un minuto con lei’

“Quando mi sono messo con Romina già sapevo che il nostro matrimonio sarebbe finito. Dentro di me mi sono detto durerà un mese, durerà un anno ma non volevo perdere un minuto senza di lei perché ero talmente preso e innamorato. Mi piaceva tutto di lei che sapevo cosa sarebbe successo ma non avrei mai immaginato che sarebbe durato 30 anni”.

L’artista di Cellino San Marco ha riferito di essere rimasto spiazzato dalla scelta di vita di Romina Power. “Ero decisamente impreparato. Quando è successo ho dovuto accettarlo, ho atteso molto perché a casa mia la parola divorzio non è mai esistita mentre il papà ne aveva fatti tre, da parte di madre così come i nonni. Io avrei fatto ciò che hanno fatto esattamente mio padre e mia madre per tutta la vita. Il loro amore l’ho visto quando è morto papà e mamma è scoppiata a piangere”.

Il cantante pugliese ha spiegato di aver deciso di fare il duo con Romina Power seguendo le orme dei genitori. “Avrei fatto quello che hanno fatto loro per tutta la vita, andavano in campagna insieme… Era sempre primavera a casa mia. Dura primavera ma bellissima. Ho molta nostalgia di quel periodo” – ha riferito aggiungendo che avrebbe voluto invecchiare con Romina Power. “Mi sarebbe piaciuto”. Al Bano si è soffermato anche sul suo lungo percorso artistico (58 anni di carriera).

Il problema con le corde vocali: ‘Ho rischiato di non cantare più, poi sono andato da Padre Pio a Pietrelcina’

“Ad un certo punto pensavo di non poter cantare più per un problema alle corde vocali. Non usciva più la voce e quello è stato uno dei momenti più brutti della mia vita ma poi è arrivato il miracolo a Pietrelcina. Avevano costruito una chiesa nuova in onore di Padre Pio ed ero con il maestro Paoletti. C’era un bellissimo eco ed ho iniziato a cantare una melodia che è nata lì per caso… e ho visto che stavano cominciando ad andare. Non so se è stato Padre Pio o se la corda vocale si è messa in sesto ma da lì ho ripreso a cantare” – ha chiosato Albano Carrisi a Verissimo.