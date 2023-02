Rosa Chemical sulla stoccata di Renato Zero: ‘Mi è dispiaciuto leggere quelle cose’

“La colpa non è di Rosa Chemical ma di chi lo manda in scena”. Parole e musica di Renato Zero che ha definito il 25enne un’artista omologato (“Senza sosia e identità”) in occasione della presentazione del nuovo tour. A distanza di qualche ore è arrivata la risposta dell’artista protagonista a Sanremo 2023 con Made in Italy.

Rosa Chemical a Domenica In: ‘Non mi aspettavo tutto questo amore nei miei confronti’

Manuel Franco Rocati, nome d’arte di Rosa Chemical, è stato stuzzicato da Mara Venier sulla questione nel corso della puntata del 19 febbraio di Domenica In. “Non mi aspettavo tutto questo amore nei miei confronti ma lo sto accogliendo con tutta la positività che ho. Poi c’è chi parla bene e chi parla male”. Simona Izzo ha aggiunto che Renato Zero non ha parlato male di lui ma che forse si aspettava di essere citato dal 25enne. “Nel brano hai citato Celentano e Vasco Rossi“.

Rosa Chemical non ha nascosto di essere rimasto deluso dall’esternazione del grande artista romano. “Non lo cito nel brano, ma in tutte le interviste che ho rilasciato l’ho menzionato e gli ho mandato sempre tanto amore e soprattutto ho grande rispetto e stima nei confronti di Renato Zero. Mi è dispiaciuto leggere quelle cose“.

Il cantante su Renato Zero: ‘Ho grande rispetto e stima, l’ho sempre citato nelle interviste che ho fatto’

Mara Venier ha provato a mediare ma Marino Bartoletti ha rimarcato che l’idolo dei sorcini non è stato tenero nei suoi confronti. Durante l’intervista Pupo ha inviato un messaggio alla conduttrice di Domenica In. “Si è ispirato a me” – ha riferito scherzosamente. “L’artista ha spiegato che il suo lavoro non è finito e che il percorso è ancora lungo.

“Visto che pare che abbiamo la stessa mentalità aperta cerco di continuare a portare il messaggio di inclusività senza che nessuno si offenda. Non volevo far parlare di me ma lanciare un messaggio e l’ho fatto… che poi scandalizzi o dia fastidio a qualcuno… “.