Rosa Chemical spiega come è nato il siparietto con Fedez a Sanremo e bacia Mara Venier

Il bacio di Rosa Chemical a Fedez è stato tra i momenti cult della finalissima di Sanremo 2023. Il cantante, che ha chiuso all’ottavo posto della classifica generale, era finito nel mirino di una deputata di Fratelli d’Italia per il testo di Made In Italy. Al Festival Manuel Franco Rocati, nome all’anagrafe del 25enne, ha strappato consensi.

Rosa Chemical bacia Mara Venier a Domenica In speciale Sanremo

Ospite di Domenica In Speciale Sanremo del 12 febbraio, Rosa Chemical ha spiegato com’è nata l’idea del bacio a Fedez. L’artista di Rivoli ha spiegato che con il marito di Chiara Ferragni c’è un rapporto di amicizia. “Voglio dire come si fa ad incriminare un bacio tra due persone che si vogliono bene” – ha affermato il cantante mentre il pubblico in platea ha invocato a gran voce un bis con Mara Venier che è arrivato tra gli applausi del pubblico.

Il bacio tra Fedez e Rosa Chemical a Sanremo

Il cantante sul bacio a Fedez: ‘A Muschio Selvaggio ci siamo detti perché non ci divertiamo un po”

“Ci tengo a chiarire che io e Federico avevamo parlato in puntata a Muschio Selvaggio e lui mi ha detto che sarebbe stato un prima fila e per gioco ci siamo detti perché non ci divertiamo un po’ e gli ho detto ti porto su e ci divertiamo. Era per gioco, poi alla fine è successo veramente perché l’ho visto lì che applaudiva. Io sono un performer, mi piace far divertire e lanciare un messaggio d’amore. Ragazzi viva l’amore” – ha affermato Rosa Chemical durante l’intervista a Domenica In speciale Sanremo.