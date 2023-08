Sabrina Ferilli perde le staffe e replica alla battuta sullo yacht di D’Alema

Sabrina Ferilli è sempre molto attiva sui social. Infatti tramite i suoi account è solita condividere momenti di vita lavorativa ma anche momenti di vita quotidiana. Proprio in questo periodo l’attrice si sta godendo gli ultimi giorni di relax e vacanza a bordo di una bellissima barca.

Sabrina Ferilli pubblica uno scatto in yacht e un utente la provoca: ‘Ti ha invitato D’Alema sulla sua barchetta da compagno’

E sui social ha condiviso con i suoi followers un bellissimo scatto in yacht con in primo piano le gambe e sullo sfondo un bellissimo mare. Proprio tale post però ha provocato la reazione dei followers, e se da una parte sono stati molti ad esprimere delle belle parole nei confronti dell’attrice ecco che vi è stato anche chi ha colto l’occasione per rivolgerle delle critiche.



In particolare, come evidenziato da Dagospia, un utente ha fatto punzecchiato Sabrina Ferilli con una battuta che ha fatto perdere le staffe Sabrina Ferilli: “Ti ha invitato D’Alema sulla sua barchetta da compagno?”.

L’attrice replica stizzita: ‘Invitata da gente con i soldi’

La risposta dell’attrice non è tardata ad arrivare. Anzi come al solito ha colto l’occasione per rispondere mantenendo sempre una certa ironia. L’attrice ha infatti replicato affermando che ad invitarla è stata gente che ha più soldi di D’Alema. E ha concluso precisando che proprio tali persone hanno scelto lei come ospite e non l’autore del commento. “La vita è crudele, assafa”.