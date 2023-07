Tu si que vales anticipazioni, concorrente audace fa perdere le staffe a Sabrina Ferilli

Sono iniziate le registrazioni di Tu si que vales che tornerà in onda a settembre su Canale 5. La nuova stagione sarà caratterizzata da diverse novità con la ballerina Giulia Stabile che prenderà il posto di Belen Rodriguez alla conduzione e Luciana Littizzetto che affiancherà in giuria Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Gerry Scotti in luogo di Teo Mammucari.

Sabrina Ferilli tormentata da una concorrente con la passione per le posizioni

Sabrina Ferilli sarà ancora il volto della giuria popolare e stando alle anticipazioni della prime registrazioni l’attrice ha avuto a che fare con una concorrente che si è rivolta a lei nello spiegare posizioni e benefici del kamasutra. La donna l’ha invitata più volte a prendere appunti per poi mettere in pratica i suoi consigli.

Tra frecciatine e e provocazioni Sabrina Ferilli ha perso le staffe e si è scagliata verbalmente contro quella che pensava essere una concorrente. In realtà si è trattato di una messa in scena orchestrata dall’amica Maria De Filippi che spesso riserva scherzi all’artista.

L’attrice scopre che si trattava di uno scherzo di Maria De Filippi

Non sono mancati i siparietti con Giovannino che in quest’edizione sarà raggiunto dalla fidanzata, Giovannina. Durante le registrazioni delle prime puntate di Tu si que vales ci sarebbe stato anche un’accesa discussione tra la giuria ed un concorrente terrapiattista, no vax e negazionista in generale. Ad un certo punto il pubblico in studio ha chiesto che fosse allontanato.