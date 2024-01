Samantha Fox arrestata sull’aereo a Londra: cosa è successo

La modella, cantante e attrice Samantha Fox, icona sexy degli anni ’80, ha trascorso la notte di venerdì in carcere a Londra dopo essere stata arrestata perché, ubriaca, si è resa responsabile di rissa su un aereo della British Airways.

Samantha Fox ha provocato una rissa sul volo della British Airways, ha trascorso una notte in cella

Come scrive The Sun, la modella e pop star, oggi 56enne, si trovava su un volo per Monaco di Baviera quando avrebbe avuto una discussione con un altro passeggero. L’aereo era sulla pista pronto per il decollo, ma è stato bloccato a Heathrow dopo che la Fox ha “dato il via alla rissa”, hanno detto le fonti sentite dal tabloid inglese. I passeggeri sono dovuti scendere e sono stati ospitati in un hotel e hanno ripreso il viaggio il giorno successivo. La polizia, dopo essere intervenuta sul posto, avrebbe arrestato la cantante ed ex modella prima di rilasciarla su cauzione.

La stessa si è detta “profondamente dispiaciuta per l’accaduto e per i disagi causati”, si legge su The Sun, e starebbe aiutando la polizia a chiudere il caso. La star è stata colpita da una tragedia nel marzo dello scorso anno, quando sua sorella Vanessa è morta improvvisamente in seguito a un attacco di cuore, all’età di 50 anni. Le due sorelle erano molto unite come si legge anche nella sua autobiografia del 2017, ‘Forever’, in cui Samantha Fox ha raccontato come Vanessa l’abbia salvata quando il padre Pat, alcolizzato, l’ha aggredita.

La star era ubriaca, il volo è stato bloccato a Heathrow: ‘Profondamente dispiaciuta per l’accaduto’

“Pensavo che mi avrebbe ucciso e l’ho pregato di fermarsi – ha scritto – quando ho cercato di alzarmi mi ha dato un calcio così forte nello stomaco da farmi venire il fiatone e non si è fermato. Mia sorella Vanessa ha sentito cosa stava succedendo e gli è saltata sulla schiena per togliermelo di dosso”.

É l’ultimo dolore per la modella e pop star Sam – che è apparsa per la prima volta su The Sun 40 anni fa – e arriva otto anni dopo la morte per cancro della sua compagna Myra Stratton, morta nel 2015 dopo aver perso la battaglia contro il cancro, che aveva definito “l’amore della mia vita” e con cui era legata da 16 anni.