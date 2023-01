Sanremo, spoilerato il testo del brano di Giorgia ma questa volta non è uno scherzo

Qualche settimana fa Fiorello, con la complicità di Amadeus, si erano resi protagonista di uno scherzo a Viva Rai 2 quando aveva fatto finta di spoilerare il brano sanremese di Giorgia. La cantante ne era a conoscenza come spiegò lo showman… Dalla burla alla realtà è un attimo ma questa volta l’artista catanese non c’entra.

Per errore il testo di Parole dette male è stato pubblicato sul sito del negozio Discoteca Laziale

Per qualche ora sul sito del negozio e distributore di musica Discoteca Laziale è stato pubblicato il testo completo di Parole dette male, il brano con il quale la cantante parteciperà al Festival di Sanremo. Un fan di Giorgia se ne è accorto ed ha condiviso su Twitter le parole. Immediatamente è scattato il caso con altri ammiratori della 51enne romana che hanno temuto provvedimenti nei suoi confronti. Il cortocircuito si è creato perché il 17 febbraio uscirà l’album Blu che contiene anche il brano che presenterà al Festival della canzone italiana.

Il rinomato negozio della Capitale ha provveduto ad eliminare il testo dal sito. Nessun rischio squalifica per Giorgia visto che la gaffe non dipende né da lei né da né dal suo staff. Non è la prima volta che vengono spoilerati stralci di un brano del Festival. Era accaduto anche con Fedez e Morandi. Tra l’altro i testi completi delle canzoni di Sanremo 2023 saranno pubblicati in esclusiva, come ogni anno, da Tv Sorrisi e canzoni. Da rilevare che il regolamento del Festival della canzone precisa:

Il nuovo album di Giorgia

L’uscita dell’album Blu ha provocato l’equivoco ma Giorgia non ha responsabilità

“È considerata nuova la canzone che, nell’insieme della sua composizione o nella sola parte musicale o nel solo testo letterario (fatte salve per quest’ultimo eventuali iniziative editoriali debitamente autorizzate) non sia già stata fruita, anche se a scopo gratuito, da un pubblico presente o lontano, o eseguita o interpretata in tutto o in parte dal vivo ovvero in versione registrata alla presenza di pubblico presente o lontano”.